La Vuelle spazza via la corazzata Cantù

Pesaro , 1 dicembre 2024 - Pesaro vince. Per 90 a 67 contro la corazzata Cantù. Pubblico in piedi ad applaudire e per la prima volta i cori salgono, dal fronte opposto, dal centinaio di tifosi scesi dalla Lombardia.

Un risveglio da un lungo torpore quello degli uomini di Leka: i biancorossi impongono il loro gioco, il loro ritmo e riescono anche a vincere il duello impossibile, quello sotto i tabelloni con 38 rimbalzi presi contro i 26 di Cantù. Ma a fare la differenza è stata sicuramente la difesa, molto aggressiva sul perimetro e senza concedere spazi nell'area dei tre secondi.

Anche Basile, annunciato come un fenomeno, chiude la sua gara con 7 punti segnati. Una partita quella dei pesaresi giocata in maniera corale e tutti sono scesi in campo concentrati, forse stanchi di essere insultati dai tifosi.

Spicca all'interno della gara soprattutto la figura di De Laurentis, il pivot, non tanto per i punti segnati quando per l'atteggiamento che ha tenuto in campo ed anche in panchina con i suoi compagni: forse il leader che mancava a questa formazione.

Non solo questo perché il centro della Carpegna Prosciutto ha sfoderato anche un'ottima gara sia sotto il profilo difensivo che offensivo chiudendo con 10 punti segnati, palloni sporcati agli avversari ed anche una bellissima stoppata. Il tutto condito anche da 9 rimbalzi.

Tutti con le ginocchia basse e Cantù che aveva iniziato anche abbastanza bene ha poi perso il filo del discorso e il tecnico canturino Carrea ha cercato con una serie di cambi di trovare la matassa di un incontro che stava declinando molto male per questa formazione che viene data come una delle corazzate del campionato.

Molto positiva, all'interno di un contesto dove regna un maggiore equilibrio, anche la prova di Ahmad che chiude la gara con 10 rimbalzi presi, gioca per i compagni e quando deve affondare al ferro lo fa e non sbaglia. Difficile mettere sul podio qualcuno all'interno della formazione di Lçeka perché tutti quando sono scesi in campo hanno dato il massimo e si è anche sbloccato Zanotti come dopo aver messo dentro una tiro dalla distanza ha alzato gli occhi e le mani al cielo.

Tra le cose di contorno di questa partita stravinta da Pesaro anche le feste finali fatte al sindaco Andrea Biancani: “Seconda volta che vengo, seconda vittoria”. Al che un tifoso gli ha detto: “Ti leghiamo a quel posto e non ti muovi più” .

Finisce così in gloria la giornata dei tifosi della Carpegna Prosciutto dopo che hanno bevuto per molte partite calici di fiele.

Il tabellino

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ 90-67 (20-19; 45-39; 72-59)

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Cornis, Stazi, Maretto 9, Parrillo 3, Imbrò 11, De Laurentiis 10, King 20, Bucarelli 13, Lombardi 3, Zanotti 5, Ahmad 16 Coach: Leka

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ: Valentini, Baldi Rossi 9, Moraschini 10, De Nicolao 11, Piccoli 10, Basile 7, Burns 6, Riismaa 2, McGee 8, Possamai 4 Coach: Brienza

Parziali: 20-19; 45-39; 72-59. Spettatori 4145.

Arbitri: Bartoli, Chersicla, Rodia