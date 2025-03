Le giovanili. U19 sbanca Livorno e tiene vive le speranze per gli spareggi

Torna alla vittoria la TeamSystem Vuelle Pesaro under 19 nella penultima giornata della stagione regolare, un successo che tiene vive le speranze di qualificazione agli spareggi in vista dell’ultimo e decisivo turno. In casa della Don Bosco Livorno, la compagine di coach Luminati soffre nel primo quarto le alte percentuali dei padroni di casa (9/15, pari al 60%) chiudendo sotto di quattro al primo riposo, ma poi alza il livello difensivo e con un parziale di 16-27 va all’intervallo al comando. Nel terzo quarto, però, Livorno torna sotto sfruttando la difficoltà della Vuelle a segnare da dietro l’arco dei tre punti (0/7 nel terzo parziale), ma Pesaro è lucida a gestire il finale, riallungando fino al +10 finale (69-79), trascinata da Reginato con 25 punti e Cornis (foto) con 20.

Vince contro Don Bosco Livorno, ma a Baia Flaminia, anche l’under 17 impegnata nel girone interregionale di qualificazione alle finali nazionali con il punteggio di 78-52 e sale a sei punti dopo tre giornate. La partenza è super (32-13), ma i biancorossi commettono l’errore di abbassare l’attenzione e permettono il rientro dei toscani nel secondo parziale (39-36 all’intervallo). La Vuelle sembra aver imparato la lezione, stringe le maglie in difesa per il +13 al ‘30 e poi chiude l’opera nell’ultimo quarto, senza più rischiare. Decisiva ancora la premiata coppia Leonardi-Selvatici autori rispettivamente di 16 e 15 punti.

All’interno della collaborazione tra Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Metauro Basket Academy, ha preso il via questa settimana il ciclo di tre incontri del "CentroVL Day Camp". Il primo allenamento è andato in scena al PalaSpada di Fossombrone sotto la guida dell’esperto vice coach della Carpegna Prosciutto Giacomo Baioni, iniziando con il gruppo Under 14 e poi proseguendo con gli Under 15 Eccellenza, gli U17 Eccellenza per concludersi infine con il gruppo Under 19 Gold, per un totale di circa 40 atleti coinvolti.

Sempre in casa Metauro Basket Academy, una grande soddisfazione per tutto il movimento, specialmente quello femminile, riguarda l’atleta classe 2010 Cloe Perini, convocata al raduno della Nazionale Under 16 a Salsomaggiore, dal 16 al 19 aprile, in preparazione agli Europei che si svolgeranno in Romania ad agosto che vedranno le azzurrine di coach Giovanni Lucchesi inserite nel Gruppo D con Israele, Germania e Croazia. Cloe è cresciuta nel centro minibasket Jumpers Fossombrone/Colli al Metauro e lo scorso anno ha conquistato con MBA il titolo Regionale Under 14, prima di trasferirsi alla Magnolia Campobasso per proseguire il suo percorso di crescita.

Leonardo Selvatici