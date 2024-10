Le pagelle dei pistoiesi. Christon, debutto in ombra. Silins-Brajkovic ok

CHRISTON 5,5: non è stato un esordio con i fuochi d’artificio anzi diciamo pure che le polveri sono state decisamente bagnate. Va detto che dopo pochi giorni di allenamento non si poteva pretendere la luna.

FORREST 6,5: il folletto di Pompano Beach continua a convincere sempre di più. Sicuramente tra i più incisivi in fase offensiva (15 punti), se la cava bene anche nel mettere in ritmo i compagni (7 assist).

ROWAN 5,5: Belinelli lo porta a scuola e questo lo fa innervosire ma ubi maior minor cessat. Mostra grosse lacune in difesa ed una certa insofferenza al gioco di squadra.

CHILDS 6: non ha una mano educata però compensa le mancanze in attacco con una grandissima energia in difesa e sotto i tabelloni riesce a farsi valere (8 rimbalzi).

BRAJKOVIC 6,5: in difesa prova a farsi sentire ed a tratti ci riesce pure nonostante di fronte non abbia dei clienti facili, in attacco potrebbe e dovrebbe osare di più.

SILINS 6,5: un’altra prova decisamente buona per l’ala lettone che dimostra di avere ottime potenzialità sia in difesa che in attacco. Questa volta il tiro dalla lunga non lo premia ma la sua prova è senza dubbio positiva.

DELLA ROSA 5,5: il capitano rimane chiuso dalla forza degli avversari e non riesce a tirare fuori la sua solita grinta, ci prova ma questa volta il compito è decisamente arduo.

SACCAGGI 5,5: al rientro dopo il problema alla schiena prova a dare il suo contributo ma si vede che ancora non al massimo della condizione fisica.

ANUMBA 5,5: la voglia di rendersi utile per la squadra non manca e lui fa di tutto per aiutare i compagni lottando in difesa, in attacco si vede poco.

BENETTI SV: sta in campo solo per 4 minuti.

BOGLIO SV: esordisce con 2 minuti sul parquet.

CALABRIA 6: pensare di fare di nuovo il colpaccio in casa della Virtus era veramente un sogno, la squadra ha lottato ma l’avversario era troppo più forte per poter provare a impensierirlo.