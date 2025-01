L’Estra sprofonda: nono ko di fila. Il solito copione, Trieste ringrazia

PALL. TRIESTE80ESTRA PISTOIA75

TRIESTE Bossi, Ross 8, Reyes 2, Deangeli, Uthoff 10, Ruzzier 5, Candussi 12, Brown 8, Books 10, Johnson 8, Valentine 17, Campogrande ne. All. Christian

PISTOIA Christon 3, Della Rosa, Anumba, Rowan 10, Kemp 22, Cooke 6, Forrest 22, Saccaggi, Silins 12, Benetti ne, Boglio ne, Pinelli ne. All. Okorn

ARBITRI Mazzoni, Pepponi, Lucotti

NOTE Parziali: 22-21; 47-36; 64-54. Tiri da due Trieste 20/30, Pistoia 22/43. Tiri da tre Trieste 12/41, Pistoia 8/20. Rimbalzi 42-32

PISTOIAÈ andata come ci si poteva aspettare, ovvero ha vinto la squadra più forte che nello specifico risponde al nome di Trieste. E così sono nove le sconfitte consecutive per Pistoia, sempre più inguaiata nei bassifondi. Pistoia che a tratti ha dato qualche segno di vita, ma complessivamente troppo poco per pensare di poter vincere. Dito puntato ancora una volta sulla difesa, che anche nell’amara serata giuliana per lunghi tratti è stata assente. E nel mirino resta sempre la proprietà Rowan, vedere per credere l’emblematico striscione esposto dalla Baraonda: "Liberate il Pistoia Basket".

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio con Kemp che si prende subito le luci della ribalta con punti pesanti e sostanza in difesa. Trieste prova a strappare e ci riesce pure andando sul più 8 a 3’ dalla fine (17-9), Pistoia non ci sta e trascinata da Kemp e Forrest ricuce lo strappo e chiude a meno 1 (22-21). Nel secondo quarto accade ciò che tutti speravano non succedesse ovvero il solito black out difensivo di Pistoia che dopo aver messo il naso avanti subisce un parziale di 24-7 che la fa scivolare al meno 16 (46-30).

Difesa inesistente dei biancorossi sia dentro l’area che dal perimetro, attacco che non segna neppure sotto tortura e Trieste viaggia in carrozza e con una serie di triple mortifere porta il match dalla sua parte. Nel terzo quarto la musica non cambia più di tanto, Trieste ha in mano la partita e Pistoia prova ad inventare qualcosa per invertire la rotta, ma i frutti non arrivano. Lo svantaggio veleggia sempre sulla doppia cifra (55-42) dopo 4’ e solo nei minuti finali i biancorossi riescono ad arrivare al meno 8 (62-54) dando un segnale di risveglio.

Forrest si erge a protagonista nell’ultimo periodo caricandosi la squadra sulle spalle. Con lui Della Rosa, Christon, Kemp e Cooke, Pistoia trova una quadra ed a 4’ dalla sirena si porta a meno 5 (71-66), ma alcune forzature in attacco e disattenzioni in difesa vanificano la possibilità per l’Estra di rientrare nel match. Nel finale Trieste si dimostra più lucida e più organizzata tanto da poter gestire la partita e portare a casa la vittoria.

Maurizio Innocenti