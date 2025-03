Mezzogiorno di fuoco. La Leonessa vuole il trono

Alle ore 12 la Germani Brescia sarà ospite di Trapani Shark per il lunch match della 23ª giornata di Serie A UnipolSai. Un appuntamento che profuma di rivincita, dopo la pesante sconfitta dell’andata (74-95) e che arriva in un momento delicato per la squadra di Giuseppe Poeta, reduce dal ko casalingo contro Milano. In palio, il primato in classifica. Il confronto di novembre rappresenta l’unico precedente nella storia tra le due società e tra i due coach. In quell’occasione, Trapani dominò il parquet con una prestazione brillante, trascinata da Yeboah (21 punti) e Robinson (18 punti e 6 assist), lasciando a Brescia l’amaro in bocca. Ora, la Germani ha la chance di pareggiare i conti in uno scenario tutt’altro che semplice. Non mancano i motivi emotivi. John Petrucelli, ora protagonista in Sicilia, ha lasciato un segno profondo a Brescia tra il 2021 e il 2024, contribuendo alla conquista della Frecciarossa Final Eight 2023.

In maglia Trapani anche Paul Eboua, che vestì la casacca lombarda nel 2021/22. Dall’altra parte, Joseph Mobio (nella foto) ritrova la sua ex squadra con cui ha ottenuto la promozione la scorsa stagione. Coach Poeta non si nasconde: "Siamo attesi da una trasferta molto impegnativa contro una squadra forte, profonda e con grande atletismo. Trapani ha mostrato solidità, soprattutto in casa, e sarà necessario giocare una partita disciplinata, attenta nella transizione difensiva e priva di palle perse". Contro la miglior difesa per palloni recuperati e il miglior attacco della Lega, servirà la miglior versione della Germani. Per Brescia, è il momento di dimostrare carattere e ambizione, contro quel Trapani con cui alcuni anni fa la Leonessa si giocò il salto in A2.