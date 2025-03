La Virtus sprofonda a Belgrado

Belgrado (Serbia), 26 marzo 2026 - Nona sconfitta consecutiva in Eurolega e la quinta di fila tra Europa e campionato per la Virtus. La formazione di Dusko Ivanovic cade pesantemente 88-52 anche a Belgrado in casa della Stella Rossa dell’ex Milos Teodosic. Partenza pessima, atteggiamento da dimenticare e prestazione che dire negativa appare fin troppo riduttivo per una Virtus, mai entrata in partita. Si comincia con la V Nera senza mordente e con la Stella Rossa che mette subito in chiaro le cose: 11-1 e partita praticamente finita ancora prima di iniziare. Il resto un lungo calvario, sottolineato dalle facce scurissime dei giocatori in casacca bianconera. Non ci sono Grazulis e Tucker, lasciati a casa e destinati altrove, ma la squadra, per altro senza Diouf, non dà assolutamente segni di reazione. Male al tiro (2 su 22 dalla lunga distanza), dominata al rimbalzo (42-30), atteggiamento da dimenticare dalla sfida con Belgrado c’è davvero poco, o meglio nulla, da salvare per una Virtus in crisi più mentale che fisica. Sfida senza storia dall’inizio alla fine, giusto nell’ultimo quarto si è visto un barlume di luce dopo oltre 30’ di buio pesto, con un minibreak di 2-8 per le V Nere. Troppo, troppo poco, anche perché dopo la mini fiammata ad inizio ultimo parziale anche il resto dei minuti è un vero e proprio calvario. Ma non c’è tempo per recuperare energie venerdì è già in programma la sfida di Berlino contro l’Alba.

Il tabellino

STELLA ROSSA BELGRADO 88 VIRTUS BOLOGNA 52 STELLA ROSSA: Miller-McIntyre 11, Dobric 2, Kalinic 7, Brown III 6, Petrusev 16, Nedovic 7, Canaan 9, Davidovac 17, Dos Santos 7, Teodosic 3, Giedraitis 3, Lazic. All. Sfairopoulos. SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 3, Cordinier 4, Clyburn 12, Shengelia 13, Zizic 1, Polonara 2, Pajola 3, Morgan 5, Akele 8, Holiday, Belinelli 1. All. Ivanovic. Arbitri: Peruga, Shemmesh, Bissuel. Note: parziali 28-11; 51-27; 69-37. Tiri da due: Stella Rossa 23/44; Virtus 18/33. Tiri da tre: 10/24; 2/22. Tiri liberi: 12/15; 10/16. Rimbalzi: 42; 30.