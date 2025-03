Una Virtus ‘distratta’ da mercato e contestazione cerca di compattarsi per la sfida di Belgrado

Bologna, 25 marzo 2025 - Senza l’infortunato Momo Diouf, senza Rayjon Tucker e Andrejs Grazulis lasciati ancora a casa, senza Riccardo Visconti già atterrato ieri in Spagna dove giocherà a Granada, la Virtus si appresta a scendere in campo, domani sera alle 20 alla Belgrade Arena per affrontare la Crvena Zvezda dell’ex Milos Teodosic.

Distratta tra movimenti di mercato, in uscita, ma giocoforza possibili-probabili anche in entrata, notizie societarie, lunedì l’assemblea dei soci, e contestazioni dei tifosi, la formazione di Dusko Ivanovic deve cercare di concentrarsi sulla sfida contro la Stella Rossa.

Nella squadra partita ieri per Belgrado e che poi giovedì raggiungerà Berlino non c’è l’infortunato Diouf, mancano come detto Grazulis e Tucker, e così in casa bianconera si è deciso di portare Matteo Accorsi, prodotto del settore giovanile virtussino, già da qualche settimana stabilmente aggregato agli allenamenti della prima squadra.

“Affrontiamo la Stella Rossa, una squadra che ha giocato molto bene e ha disputato una grande partita contro l’Olympiacos - sottolinea coach Dusko Ivanovic - E’ vero, giocano senza lunghi, ma tutto ciò li rende più pericolosi, sono la squadra forse con più talento della competizione. Noi andremo là per cercare la vittoria e, soprattutto, per ritrovare la mentalità che non abbiamo avuto nelle ultime gare e per migliorare il nostro gioco”.

Alle parole del coach bianconero fanno eco le parole di Will Clyburn. “Giocheremo un’altra partita in un ambiente caldo e con una grande atmosfera - conferma il nativo di Detroit - I nostri avversari hanno bisogno di fare risultato per arrivare fino in fondo, noi dovremo giocare il nostro basket per prepararci al finale di stagione. Dovremo scendere in campo per giocare in maniera dura e per migliorare dopo ogni prestazione".

Arbitri - Direzione di gara affida al trio composto da Pegura, Shemmesh, Bissuel.

Radio & Tv - Diretta su Sky Sport e Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.