Milano suona la carica, roster rivoluzionato: "Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere"

Una carrellata di volti giovani per presentare la nuova Olimpia. L’Armani ha presentato tutti insieme gli 8 giocatori nuovi del roster che hanno radicalmente cambiato la faccia della squadra. Da una formazione piena di esperienza e tecnica, ad un gruppo di giocatori vogliosi di affermarsi ad alto livello. Così è completato il restyling, con due eccezioni, il veterano Fabien Causeur e il cavallo di ritorno Zach LeDay. "Sono molto contento di scoprire una nuova lega nella mia carriera, è un grande cambiamento dopo 7 anni a Madrid. Cercherò di portare l’esperienza delle due Euroleghe vinte e tutto quello che ho imparato. Ovviamente Chacho Rodriguez mi ha raccontato grandi cose di Milano, ma pensare di ereditare la sua leadership è sbagliato, il mio compito è aiutare la squadra". L’americano invece era stato protagonista dell’annata da Final Four dell’Olimpia nel 2021, per poi passare per un triennio al Partizan: "Sono contento di essere tornato, vedo una squadra che ha gente con voglia di affermarsi, abbiamo tanti obiettivi e vogliamo raggiungerli. A Milano mi ero trovato bene, è stato naturale accettare la proposta quando si è concretizzata". Adesso sarà uno dei giocatori con maggiore esperienza. "Sono cresciuto rispetto al giocatore del 2021. Uno dei miei compiti sarà quello di aiutare a costruire il gruppo anche con le mie capacità di comunicazione e coinvolgimento". La nuova faccia dell’Olimpia si vede soprattutto sotto canestro, con l’arrivo di Josh Nebo, l’anno passato miglior rimbalzista dell’Eurolega con la maglia del Maccabi: "Sono davvero molto felice di essere arrivato in Italia, uno step in più per la mia carriera. È un capitolo nuovo, nei prossimi due anni dobbiamo imporre una mentalità vincente, crescere giorno dopo giorno. La mia idea è quella che c’è sempre qualcosa da migliorare, ogni anno voglio essere migliore di quello prima". Con lui l’Olimpia potrà correre a tutto campo: "Sicuramente il controllo dei rimbalzi è fondamentale per il contropiede, poi sono un giocatore veloce, come posso aprire il contropiede, posso anche concluderlo".