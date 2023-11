Milano torna a vincere. A Brindisi sale in cattedra

Contava vincere, tornare a farlo bene e volare verso Milano con un sorriso. Missione compiuta a Brindisi per l’Olimpia che piazza un chiaro 57-87 e ritrova il gusto della vittoria espugnando il campo di un fanalino di coda del campionato che è pure in piena emergenza infortuni (out entrambi i play e i due pivot). Ci ha messo un po’ l’Armani a prendere le misure della partita, erano palpabili le difficoltà di questo periodo con qualche errore di troppo al tiro, ma via via minuto dopo minuto la squadra di coach Ettore Messina ha preso fiducia dilagando poi nel secondo tempo dopo il +8 dell’intervallo. Per i biancorossi è rimasto a riposo Nikola Mirotic che rientrerà in coppa con Valencia come anche Kyle Hines, invece sembra chiara la posizione presa su Kevin Pangos, ormai fuori dalle rotazioni salvo emergenze imprevedibili. Minutaggio da rotazioni all-star per i milanesi con 5 uomini che chiudono in doppia cifra e 11 giocatori a segno su 12.

Ancora una volta note positive da Stefano Tonut che, rispetto alla scorsa stagione, sta facendo un deciso passo in avanti nelle gerarchie. Stavolta ha chiuso con 16 punti con 23 da 2 e 45 da 3 in 23 minuti di grande energia, un po’ più in gestione invece Shavon Shields che ne ha firmati 11, praticamente tutti nel primo tempo. Nella ripresa largo alla gioventù dell’Armani con il 2000 Bortolani che piazza la sua prima doppia cifra milanese con 11 punti (23 da 2 e 25 da 3) e l’ormai solito 2001 Ismael Kamagate che schiaccia 3 dei suoi 4 canestri (44 da 2). Eppure l’inizio del match era stato un po’ a stento con 9 punti realizzati nei primi 7 minuti. Il primo break lo scavano Shields (con due triple filate) e Melli con la schiacciata del 20-33. Nella ripresa poi l’11-28 del terzo periodo è quello che fa la differenza. L’Olimpia ora deve ritrovare il successo anche in Eurolega, l’occasione sarà giovedì al Forum contro Valencia, ma gli spagnoli (con la Virtus Bologna) sono la grande sorpresa d’Europa con 5 vittorie in 6 gare.