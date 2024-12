Napoli-Unahotels 76-84, missione compiuta per Reggio. Winston e Barford primattori

Reggio Emilia, 8 dicembre 2024 – Quarta vittoria consecutiva per la Unahotels che espugna con merito, e contro un’avversaria ben più coriacea e certamente più quotata di quanto non dica la classifica, il parquet del PalaBarbuto di Napoli.

Due i protagonisti del successo: Winston, che nei primi due quarti disegna l’abito della vittoria biancorossa, e Barford il quale, dopo un’inizio in sordina causa anche la situazione falli, si scatena nei secondi venti minuti, diventando un incubo per la difesa partenopea in virtù dei suoi canestri e della sua intensità. Nel quadro di una partita dove ogni elemento del collettivo reggiano ha portato il suo mattoncino, assai positivo l’esordio del neoacquisto Kenneth Faried, che ha messo a disposizione della causa Unahotels esperienza, letture tecniche e le sue doti di intimidatore d’area.

Coach Priftis parte con una novità tattica: Gombauld in quintetto assieme a Faye, per aumentare dinamismo e atletismo. Si segna poco con tanti errori, l’ingresso di Faried regala energia ai biancorossi che provano a prendersi un abbrivio (10-15) al 7’. Piccolo strappo che uno scatenato Treier riduce da solo a beneficio dei suoi. Per il +1 esterno a chiusura della frazione.

Il secondo periodo l’approcciano meglio i partenopei, che mettono il naso avanti sfruttando anche qualche incertezza difensiva degli emiliani. L’Unahotels però serra le fila anche grazie a un “quintettone” molto fisico con Gombauld, Faye e Cheatham contemporaneamente sul parquet. La truppa di Priftis torna al +6 25-31 e poi sull’asse Winston-Gombauld allunga ulteriormente, producendosi in un forcing che spedisce alle corde Napoli e consente a Vitali e compagni di approdare all’intervallo lungo con un margine abbastanza rassicurante: +13.

Per larga parte del terzo quarto poi la contesa non pare avere incertezze, con la Pallacanestro Reggiana che amministra il solido vantaggio con sufficiente tranquillità. Tutto questo sino a tre minuti dal termine della frazione quando, adagiandosi un po’ sugli allori, Faye e compagni lasciano briglia sciolta alle iniziative dei padroni di casa, che sfruttando una migliore resa offensiva e alzando l’intensità in retroguardia, ricuciono punto su punto, anche perché gli emiliani perdono caterve di palloni. Reggio contiene l’onda ma, negli ultimi 10’, Napoli ha ancora l’aggressività e l’energia per tentare l’ultimo assalto. Gli uomini di Valli si avvicinano sino al -3 del 6’ (63-60) a quel punto però sale in cattedra uno scatenato Barford che spegne ogni velleità dei campani.

In virtù di questo successo l’Unahotels si conferma al quinto posto in classifica e fa un passo molto importante in chiave qualificazione alla Final-Eight di Coppa Italia.

Il tabellino NAPOLI BASKET: Copeland 3, Treier 17, Pangos 11, De Nicolao 8, Woldetensae 10, Manning 2, Totè 5, Bentil 20. N.e.: Fiodo e Dut Biar. All.: Valli UNAHOTELS: Barford 22, Gallo,Winston 17, Faye 6, Gombauld 10, Uglietti 9, Vitali, Faried 4, Grant 8, Cheatham 8. N.e: Chillo e Fainke. All.: Priftis. Arbitri: Guido Giovannetti, Valerio Grigioni, Silvia Marziali Parziali: 17-18, 28-41,51-58 Note: tiri da 3: Napoli Basket 9/28, Unahotels 7/20; tiri liberi: Napoli 21/29, Reggio Emilia 23/33.