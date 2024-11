Nba, 12esima vittoria di fila per Cleveland. Massimo in carriera per Gilgeous-Alexander

Milano, 12 novembre 2024 - Non si ferma la corsa sfrenata di Cleveland, che nella notte hanno ottenuto la loro 12esima vittoria consecutiva da inizio stagione. Un percorso perfetto finora, una cavalcata che ha permesso ai Cavaliers di diventare l'ottava squadra nella storia Nba a far registrare una partenza simile. L'ultima a riuscirci era stata Golden State nell'annata 2015-16, con i Warriors a raggiungere l'incredibile record di 24 affermazioni di fila per cominciare il campionato. L'ultimo successo è arrivato contro i Chicago Bulls, che hanno dovuto piegarsi con il punteggio di 119-113. Super prestazione di Mitchell, che ha chiuso l'incontro a quota 36 punti. Importante anche l'apporto di Mobley, autore di una doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi. Dall'altra parte non sono bastati i 26 punti di LaVine.

Super Gilgeous-Alexander e Wemby

La copertina, oltre ai Cavs, se l'è presa Gilgeous-Alexander, al suo massimo in carriera. Il play/guardia canadese ha rifilato la bellezza di 45 punti (oltre a 9 assist distribuiti) ai Clippers, ko 134-128. Per Oklahoma City, trascinata anche dai 28 punti di Jalen Williams, si è trattata della nona vittoria stagionale, ottenuta in volata nonostante un vantaggio anche di +20 nel corso della terza frazione. Per le speranze di successo della franchigia losangelina non sono stati sufficienti i 31 punti di Powell e la doppia doppia da 22 punti e 14 rimbalzi di Zubac. Doppia doppia anche per Wembanyama, che ha firmato 34 punti e catturato 14 rimbalzi nel successo di San Antonio ai danni di Sacramento. Gli Spurs, ancora costretti a fare a meno di coach Popovich (out per problemi di salute), hanno avuto la meglio sul campo amico dei Kings per 116-96. Inutili per gli ospiti le prove di Fox (24 punti), Sabonis (23 punti e 12 rimbalzi) e dell'ex DeRozan (21 punti).

Gli altri risultati

In Texas sorride anche Houston, che ha battuto 107-92 Washington. il protagonista per i Rockets è stato senza dubbio Sengun, che ha brillato con 27 punti e 17 rimbalzi, mentre sull'altro fronte i Wizards hanno avuto pochissimo dai loro miglior giocatori. Infine, ecco il successo per 107-105 dei Brooklyn Nets a New Orleans, propiziato dalla bomba di Thomas.

Leggi anche: Sfida a fascino, blasone e potenza. La Virtus cerca una notte Real