Nba, come sarà l'All Star Game 2025? L’ipotesi della sfida tra Usa e resto del mondo

San Francisco, 8 novembre 2023 – L'All Star Game Nba 2025 andrà in scena a San Francisco. La decisione è stata ufficializzata martedì durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il commissioner Adam Silver, Joe Lacob, Peter Gruber, il Coo Warriors Brandon Schneider e il sindaco di San Francisco London Breed. A ospitare l'evento, in programma dal 14 al 16 febbraio 2025, sarà quindi il Chase Center, casa dei Golden State Warriors, con San Francisco che tornerà ad accogliere tutte le iniziative in programma per la prima volta dopo l'edizione del 2000, che coincise con una delle gare delle schiacciate più entusiasmante di sempre.

L'idea

A proposito di entusiasmo: per ricrearne un po' dopo averlo perso ultimamente nei milioni di appassionati, la Nba starebbe pensando a un cambio di format per l'appuntamento più atteso, ossia la partita delle stelle che si disputa la domenica e che chiude il weekend. L'idea sarebbe quella di far disputare una sfida fra i più grandi talenti americani che militano nella lega e i giocatori del resto del mondo, come Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo e Victor Wembanyama, solo per citarne alcuni. In questo modo, la Nba spera di rendere la gara più affascinante di quanto non lo sia adesso, puntando anche sul carattere sempre più globale che sta acquisendo. Basti pensare ad esempio che gli ultimi cinque premi di Mvp sono stati vinti da giocatori nati fuori dagli Stati Uniti.

Le parole di Silver

"Siamo già al lavoro su idee nuove ed elettrizzanti per l'All-Star Game 2025. Stiamo discutendo di formati simili a quello della Ryder Cup, magari con i giocatori americani ad affrontare quelli provenienti dal resto del mondo", sono le parole pronunciate da Silver in merito.

