Basket, coppe europee: Reyer Venezia rimonta vincente, Sassari si sblocca in Germania

Roma, 7 novembre 2023 – Sorridono le due compagini italiane impegnate nel martedì di coppe. In Eurocup impresa dell’Umana Reyer Venezia che strappa i due punti all’Olimpija Lubiana per 90-84. Exploit in Germania per il Banco di Sardegna che si impone per 79-89 contro Ludwigsburg. Una gara in rincorsa premiata dal successo finale. La rimonta concretizzatasi nel quarto periodo a favore della compagine veneziana permette a quest’ultima di portare a casa l’intera posta in palio e rimanere a secco di vittorie dopo sei turni di regular season il roster guidato in panchina dal vice di coach Simone Pianigiani. L’Olimpija ha in mano le redini del gioco per circa trentacinque minuti sul cronometro. In avvio c’è una fase di studio fra le due contendenti con Sow che replica a Spissu (7-7). Il primo vero campanello d’allarme per gli orogranata scatta sul 27-35 dei viaggianti. Sow è un tabù per la retroguardia veneta e sono già sedici i suoi punti iscritti a referto prima dell’intervallo. La bomba di Wiltjer serve a ridurre i danni per la Reyer sul 42-47 al 20’. Nella ripresa gli ospiti tentano la fuga andando sul +13 (56-59) con la conclusione di Radovic. Nel quarto periodo è Barry Brown (top scorer con 21 punti) ad impattare sull’84-84 al 37’. Lubiana non segna più, eccezion fatta per un tiro libero di Stewart. Dall’altra parte i due siluri rispettivamente di Brown e Spissu mandano in delirio il Taliercio che può così festeggiare.

Prima affermazione continentale per il Banco di Sardegna

Si sblocca il Banco di Sardegna Sassari che nella terza ed ultima giornata d’andata della fase a gironi della Basketball Champions League (raggruppamento D) espugna il parquet dell’Mhp Riesen Ludwigsburg per 79-89 e trova il primo successo stagionale nella competizione. Alla Mhp Arena è Stephane Gombauld autore di 18 punti (più 9 rimbalzi catturati) uscendo dalla panchina ad essere l’Mvp per la compagine sarda che manda n doppia cifra altri quattro giocatori: Tyree (14), McKinnie (13) ed undici punti a testa per Treier e Whittaker. I tedeschi sprintano nelle prime battute del match volando sul 10-2 con Elijah Childs. I biancoblu di coach Bucchi riescono a ridurre sensibilmente il divario con Whittaker che firma il -2. L’equilibrio la fa da padrone nel primo quarto su entrambi i lati del campo e con Cappelletti che regala il primo sorpasso alla Dinamo prima del controsorpasso operato da Polas (24-23). McKinnie firma il primo allungo per la compagine italiana che si assesta sul 26-33 al 14’. Ludwigsburg cerca di mantenersi a contatto senza successo e col primo tempo che si chiude sul 36-45. Nel terzo periodo il Banco di Sardegna riesce a costruire ben dieci lunghezze di distanza (38-48) prima di vedersi quasi del tutto annullato il gap con Buie che riduce ad un solo possesso il distacco (46-48. Sassari con pazienza e fiducia riesce a dare un’altra importante spallata agli avversari sul 59-68. Nell’ultima frazione la forbice si allunga in favore della Dinamo fino al + 14 (59-73). Il finale è scoppiettante con Melson che riporta sul -3 (79-82). Le conclusioni di Whittaker, Tyree e Kruslin mettono l’ipoteca sull’incontro.