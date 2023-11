Nba, Antetokounmpo batte Doncic. Gilgeous-Alexander show, Warriors in crisi

Milano, 19 novembre 2023 - Giannis Antetokounmpo meglio di Luka Doncic. Nella supersfida della notte Nba fra i due migliori giocatori europei del pianeta, a festeggiare è il greco, che assieme a Damian Lillard trascina Milwaukee al nono successo stagionale. Dallas (che a Ovest ha lo stesso record dei Bucks: 9-4) viene sconfitta con il risultato di 132-125, travolta dalla furia della star ellenica. Il classe '94 fa registrare una prestazione da 40 punti (tirando 18/26 dal campo), di cui 15 nel periodo conclusivo, con anche 15 rimbalzi e 7 assist. Doppia doppia anche per Lillard, che manda a referto 27 punti e 12 assist, mentre dall'altra parte non bastano ai Mavericks i 39 punti di Kyrie Irving e la tripla doppia sfiorata da Doncic, che chiude con 35 punti, 9 rimbalzi e altrettanti assist. Lo sloveno si conferma così un serissimo candidato (se non il favorito) per il titolo di Mvp.

Dubs in crisi

Perfomance eccezionale anche per Shai Gilgeous-Alexander, che spinge gli Oklahoma City Thunder all'affermazione per 130-123 (e dopo un tempo supplementare) ai danni di una Golden State sempre più in crisi, giunta al sesto ko consecutivo. Il canadese firma 40 punti, mentre Chet Holmgren timbra una doppia doppia da 36 punti e 10 rimbalzi. Per gli Warriors non sono sufficienti il rientro dopo due gare di assenza di Steph Curry (25 punti per lui) e la prova da 31 punti di Andrew Wiggins.

Gli altri risultati

Seconda prestazione di fila da 32 punti per Jalen Brunson, miglior marcatore nelle file di New York nel successo per 122-108 ai danni di Charlotte. I Knicks beneficiano anche dei 25 punti di Donte DiVincenzo (career high per lui), mentre gli Hornets hanno 34 punti da LaMelo Ball e 29 punti da Brandon Miller. Tocca quota 30 pure Brandon Ingram, ma i suoi New Orleans Pelicans vanno al tappeto per 120-121 contro i Minnesota Timberwolves di un Karl-Anthony Towns da 29 punti. Gli altri due risultati della notte Nba vedono i Chicago Bulls imporsi per 102-97 contro i Miami Heat, grazie soprattutto ai 23 punti di DeMar DeRozan, e i Memphis Grizzlies avere ragione dei San Antonio Spurs per 120-108, con la coppia composta da Jaren Jackson e Desmond Bane a siglare 53 punti.

