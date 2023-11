Nba, un grande Banchero abbatte i Lakers. Boston rimane imbattuta

Bologna, 5 novembre 2023 - Finalmente Orlando ce l’ha fatta, dopo sette gare senza vittoria contro i Lakers, i Magic riescono ad infrangere il tabù gialloviola grazie ad una prova mostruosa da parte della sua stella Paolo Banchero, autore di una doppia doppia condita da 25 punti e 10 assist. Quella dei Magic è stata una prova corale, partiti in quintetto con il rookie Anthony Black, hanno terminato la gara con un +19 stampato a chiare lettere sul tabellone dell' Amway Center (120-101). La spallata decisiva da parte della franchigia della Florida arriva nel terzo quarto quando Orlando, grazie anche ad una Franz Wagner stellare da 26 punti a referto, si portano sul +21 dominando di fatto la partita. Per quanto riguarda i Lakers, LeBron James chiude a 24 punti, mentre il nazionale Usa Austin Reaves a 20. Con questa vittoria Orlando si issa così al terzo posto (a Est) alle spalle di Boston e Philadelfia. Mentre LeBron e compagni, complici anche svariate assenze, sono ottavi con tre vittorie ed altrettante sconfitte. Boston resta dunque imbattuta con cinque successi consecutivi. I Celtics questa notte hanno avuto la meglio sui Brooklyn Nets col punteggio di 124-114 nonostante una grande prova da parte di Cam Thomas capace di mettere a referto 27 punti. Boston non ha mai rischiato nulla, rimanendo sempre avanti nel punteggio. Durante la seconda frazione Jayson Tatum ha tagliato il traguardo di 10 mila punti segnati in carriera, diventando così il più giovane giocatore nella storia dei Celtics a raggiungere questo risultato. Gli Utah Jazz del nostro Simone Fontecchio vengono invece travolti dai Minnesota Timberwolves 123-95. A poco sono serviti i 22 punti del giocatore finlandese Lauri Markkanen per provare a mettere i bastoni fra le ruote dei T’Wolves. Per quanto riguarda la prova del nostro giocatore azzurro, Fontecchio ha avuto a disposizione solamente una decina di minuti, riuscendo a segnare 5 punti (2/3 al tiro) e catturando 2 rimbalzi. I Nuggets di Jokic continuano nella loro marcia fatta da sei vittorie su sette partite, battendo in scioltezza i Chicago Bulls grazie ad un’altra prova stellare del serbo (che ha sfiorato la tripla doppia) capace di segnare 28 punti (16 rimbalzi e 9 assist). Per quanto riguarda invece le altre partite della notte, Philadelphia senza Batum e Morris ha avuto la meglio su Phoenix (Durant 31 punti) col punteggio di 112-100, mentre i New Orleans Pelicans sono caduti in casa per mano di Atlanta 105-123, soccombendo ai 22 punti (e 12 assist) dell’asso georgiano Trae Young. Partita al cardiopalma (e divertente) in quel di Indiana, dove i padroni di casa si sono fatti beffare da Charlotte solamente di una lunghezza 124-125. Con questa vittoria di misura gli Hornets interrompono una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, Mark Williams segna il suo massimo in carriera (27 punti per lui). Nessun problema invece per gli Houston Rockets che si sbarazzano senza troppi problemi dei Sacramento Kings per 107-89. La franchigia texana trova l’allungo decisivo nell’ultimo quarto grazie ad un parziale di 36-21 che manda i titoli di coda.