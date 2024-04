Nba, Booker ne fa 52: Phoenix vince. Boston macina successi

Milano, 2 aprile 2024 - È Booker l'uomo copertina della notte Nba. La guardia di Phoenix manda a bersaglio la bellezza di 52 punti (19/28 dal campo di cui 8/16 da tre, prima volta in carriera che supera quota sei triple realizzate) nel successo per 124-111 sul campo di New Orleans. New Orleans che ancora una volta deve fare i conti con uno scatenato Booker (che distribuisce pure 9 assist): basti pensare che è la terza volta (su otto totali) che il classe '96 supera la soglia dei 50 punti contro i malcapitati Pelicans. Ai padroni di casa non bastano i 30 punti di Williamson, mentre dall'altra parte si segnalano anche i 20 punti di Durant e la doppia doppia da 19 punti e altrettanti rimbalzi di Nurkic. Con questa affermazione, Phoenix si avvicina nella classifica della Western Conference proprio a New Orleans, che adesso la precede di appena una gara e che occupa l'ultima posizione buona per l'accesso diretto ai playoff.

Sorridono Boston, Indiana e Atlanta

Continua a macinare vittorie Boston, che sembra essersi ripresa dopo le due sconfitte consecutive. I Celtics, trascinati dai 50 punti firmati dalla coppia composta da Tatum (anche 10 rimbalzi per lui) e Hauser, ai quali Porzingis ne aggiunge 20, hanno la meglio di Charlotte con il risultato di 118-104, avvicinandosi così a quota 60 successi stagionali (sono 59 in questo momento). Per le speranza degli Hornets non è sufficiente la doppia doppia da 26 punti e 11 rimbalzi di Bridges. Restando a Est, importante affermazione di Indiana, che travolge Brooklyn per 133-111, tenendo così lontani i Miami Heat, diretta concorrente per l'accesso diretto ai playoff. I Pacers, guidati dalle doppie doppie di Haliburton (27 punti e 13 assist) e Smith (17 punti e 10 rimbalzi), toccano anche il +36 nel corso dell'incontro con i Nets, che vedono sostanzialmente sfumare le chances di play-in. Già, perché Atlanta piazza il colpo a Chicago, imponendosi per 113-101 grazie in particolare ai 20 punti di Bogdanovic e ai 18 di Krejci. Inutili per i Bulls i 31 punti di DeRozan.

Gli altri risultati

Obiettivo scalata della graduatoria della Eastern Conference per gli Orlando Magic, che battono 104-103 Portland e si portano a ridosso dei New York Knicks, proprietari della quarta posizione. A condurre la franchigia della Florida al successo sono soprattutto F.Wagner, autore di 20 punti, e Carter Jr., che va in doppia doppia con 17 punti e 13 rimbalzi. I Trail Blazers hanno 26 punti da Banton e una doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi siglata da Ayton, che tuttavia fallisce il tiro della vittoria. A completare il quadro dei risultati della notte ecco l'affermazione per 110-108 dei Memphis Grizzlies sul parquet dei Detroit Pistons, sempre privi di Fontecchio (out ormai da otto partite). L'eroe per gli ospiti è Jackson Jr., che mette a referto 40 punti, quattro in più del fatturato di Cunningham.

