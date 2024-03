Nba, Boston e Houston non si fermano più

Milano, 24 marzo 2024 - Continua il percorso da favola di Boston, alla nona vittoria consecutiva. Sul fatto che i Celtics chiuderanno la regular season con il miglior record ormai non ci sono dubbi, ma questo non significa che la truppa di coach Mazzulla abbia voglia di rallentare. Stavolta a farne le spese è Chicago, che viene sconfitta allo United Center per 124-113. I Bulls, nonostante i 28 punti di DeRozan, non riescono ad approfittare delle assenze nelle file avversarie di Brown e Porzingis. Già, perché Tatum realizza 26 punti e la coppia composta da Horford e Hauser ne produce 46, guidando i biancoverdi alla 57esima vittoria in questa annata.

Esultano Rockets e Nuggets

Striscia positiva aperta anche per Houston, che contro gli Utah Jazz centra l'ottava affermazione consecutiva. I texani si impongono 147-119, grazie alle super prestazioni di Jalen Green e di Van Vleet: il primo mette a referto 41 punti, il secondo 34. Con questo successo, i Rockets si avvicinano ulteriormente al decimo posto della Western Conference, che significherebbe play-in, adesso distante appena una gara e mezzo. Restando a Ovest, Denver si mantiene in scia della capolista Oklahoma City Thunder, avendo la meglio per 114-11 di Portland nonostante fosse priva alla palla a due di Jokic e Murray. I migliori per i Nuggets sono Jackson, che firma 23 punti, e Gordon, autore di una doppia doppia da 22 punti e 12 rimbalzi. Ai Trail Blazers, che cominciano l'incontro con un quintetto formato unicamente da matricole (non accadeva da 12 anni), non bastano i 24 punti di Reath e i 22 punti di Henderson.

Successi esterni per Kings e Suns

Colpo di Sacramento in quel di Orlando, con i Magic ko per 109-107. I Kings, in corsa per l'accesso diretto ai playoff, stendono i padroni di casa in volata, con Fox a siglare 31 punti e Sabonis a far registrare una doppia doppia da 21 punti e 14 rimbalzi. Ma determinante è pure Ellis (19 punti), che infila il libero del definitivo +2. Per le speranze di vittoria della franchigia della Florida non sono sufficienti i 47 punti del tandem Isaac-Banchero. Successo in trasferta anche per i Phoenix Suns, che travolgono i San Antonio Spurs con il risultato di 131-106, guidati dai 32 punti di Booker, dai 25 di Durant e dalla doppia doppia da 13 punti e 12 assist di Beal.

Gli altri risultati

A completare il quadro dei risultati della notte Nba ecco l'affermazione per 132-91 degli Atlanta Hawks ai danni degli Charlotte Hornets, quella per 112-109 dei Washington Wizards contro i Toronto Raptors e infine la vittoria per 105-93 dei New York Knicks sul parquet dei Brooklyn Nets.

