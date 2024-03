Nba, cadono Boston e Milwaukee. Murray scrive 44 punti

Milano, 29 marzo 2024 - Le prime forze della Eastern Conference cadono nelle due gare disputate nella notte Nba. La capolista, nonché la squadra con il miglior record della lega, ossia Boston, scivola sul parquet di Atlanta, arrendendosi dopo un tempo supplementare per 123-122. Gli Hawks si confermano indigesti per i Celtics, alla luce della vittoria di qualche giorno fa con una rimonta clamorosa, partita da -30. La compagine guidata dalla panchina da coach Mazzulla finisce nuovamente al tappeto, stavolta per mano soprattutto di un Murray da 44 punti (seppur con un 16/44 al tiro), di cui 11 nell'overtime. Overtime nel quale l'ex San Antonio, al suo massimo in carriera, manda a bersaglio tutti i canestri della propria compagine, priva alla palla a due - come accade ormai da diverse gare - di Young e Jalen Johnson, ma che beneficia anche dell'apporto di Bogdanovic (24 punti) e Hunter (21 punti e 13 rimbalzi). A Boston non bastano la doppia doppia da 31 punti e 13 rimbalzi di Tatum, e neppure il sigillo di Brown a sei secondi dalla fine del supplementare, visto che l'ultima parola è di Murray. Con questa affermazione, Atlanta si avvicina alla nona posizione e conferma la qualificazione momentanea al play-in.

Sconfitta pure Milwaukee

Come i Celtics, anche Milwaukee incappa in un ko in trasferta. La seconda franchigia nella graduatoria stagionale della Eastern Conference vene battuta 107-100 da New Orleans, che doveva fare a meno di Ingram. Ci pensa allora Williamson, con una prestazione da 28 punti, a trascinare i Pelicans, spinti pure da McCollum (25 punti), Valanciunas (17 punti e 11 rimbalzi) e Murphy III (15 punti e 11 rimbalzi). Per le speranze di successo dei Bucks non sono sufficienti la doppia doppia da 35 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e i 20 punti a testa di Lillard e Beasley. I locali, avanti anche di 18 lunghezze nel primo tempo, vedono gli avversari avvicinarsi pericolosamente nella ripresa, ma resistono alla rimonta e conquistano un'affermazione che li porta ad un passo dal quarto posto della Western Conference, occupato attualmente dai Los Angeles Clippers. La truppa allenata da coach Doc Rivers resta invece seconda, ma da qui al termine della regular season non può rilassarsi, dato che le inseguitrici (New York Knicks, Cleveland Cavaliers e Orlando Magic) non sono così distanti.

