Nba, Boston rialza la testa. Bogdanovic e Antetokounmpo danno spettacolo

Milano, 31 marzo 2024 - Boston rialza la testa dopo due sconfitte consecutive (non le era mai capitato in questa annata) e batte in trasferta per 104-92 New Orleans, ottenendo la 58esima vittoria stagionale. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio dalla formazione di casa, i Celtics concedono agli avversari la miseria di 11 punti nel terzo periodo, indirizzando in loro favore la sfida. Porzingis chiude in doppia doppia (19 punti e 10 rimbalzi), ma il miglior marcatore fra gli ospiti è Tatum, autore di 23 punti (oltre a 9 rimbalzi catturati), mentre ai Pelicans non bastano le prestazioni offensive di Williamson (anche 9 rimbalzi) e McCollum, che combinano per 49 punti. Se la formazione di coach Mazzulla è ormai certa di concludere la stagione regolare con il miglior record della lega, New Orleans dopo questo ko vede avvicinarsi pericolosamente i Dallas Mavericks, attualmente sesti, e pure i Phoenix Suns e i Sacramento Kings non sono poi così lontani. Insomma, i Pelicans devono ancora sudarsi l'accesso ai playoff.

Super duello Bogdanovic-Antetokounmpo

Dietro a Boston, nella classifica della Eastern Conference, troviamo sempre i Milwaukee Bucks, che nonostante l'assenza di Lillard espugnano per 122-113 il campo di Atlanta. Dove va in scena lo spettacolare duello fra Bogdanovic e Giannis Antetokounmpo: il serbo segna 38 punti e tira giù 10 rimbalzi, il greco risponde con una doppia doppia da 36 punti e 16 rimbalzi (oltre a 8 assist serviti ai compagni). Per le speranze degli Hawks non è sufficiente nemmeno la doppia doppia da 20 punti e 12 assist di Murray, mentre dall'altra parte ci sono anche 21 punti realizzati da Middleton. Nessun minuto sul parquet per Gallinari, ex di turno. Nonostante questa battuta d'arresto, Atlanta resta saldamente in zona play-in.

Orlando demolisce Memphis

A completare il quadro dei risultati della notte ecco l'affermazione casalinga di Orlando ai danni dei Memphis Grizzlies. I Magic dominano, toccando anche il +43 nel corso della terza frazione, e alla fine si impongono per 118-88. Da segnalare per i locali la doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi di Carter Jr. La franchigia della Florida resta in quinta posizione nella graduatoria della Eastern Conference con un discreto vantaggio sulla zona play-in e contemporaneamente continua la rincorsa ai Cleveland Cavaliers e ai New York Knicks, rispettivamente terzi e quarti.

