Nba, per Detroit si avvicina il record di sconfitte consecutive

Milano, 19 dicembre 2023 – Non si ferma l'emorragia per Detroit. I Pistons sono infatti giunti alla loro 24esima sconfitta consecutiva. A infiggergliela gli Atlanta Hawks, che si sono imposti con il risultato di 130-124, con Trae Young assoluto protagonista con una doppia doppia da 31 punti e 15 rimbalzi. Inutili per la squadra allenata da Monty Williams i 43 punti di un super Cade Cunningham, ben supportato da Bojan Bogdanovic (25 punti). Con questo ko, il 25esimo stagionale, Detroit si avvicina sempre di più a battere il record negativo di 26 sconfitte in fila in una singola annata detenuto dai Cleveland Cavaliers (2010-11) e dai Philadelphia 76ers (2013-14). Per evitare di finire nella storia dalla parte sbagliata, i Pistons hanno a disposizione il match casalingo con gli Utah Jazz, mentre nei due successivi incontri se la vedranno con i Brooklyn Nets.

Le due facce di Los Angeles

Da chi sta attraversando un pessimo momento a chi invece sembra aver svoltato la propria stagione. Parliamo dei Los Angeles Clippers, che nella notte hanno ottenuto l'ottavo successo consecutivo, ossia il 151-127 a Indiana, e adesso occupano la quinta piazza a Ovest assieme ai Dallas Mavericks. Per Leonard e compagni, ecco la miglior performance offensiva da inizio campionato, con un James Harden da 35 punti e 9 assist, mentre per i Pacers Bennedict Mathurin ha chiuso con 34 punti. Continuano invece a faticare dopo aver conquistato la prima edizione della Nba Cup i Los Angeles Lakers, stavolta messi al tappeto per 114-109 dai New York Knicks della coppia Brunson-Randle (56 punti in due). Fra i gialloviola, da segnalare la tripla doppia da 25 punti, 11 assist e 10 rimbalzi di LeBron James e la doppia doppia da 32 punti e 14 rimbalzi di Anthony Davis.

Gli altri risultati

La miglior squadra della lega attualmente è Minnesota, che con l'affermazione per 112-108 a Miami possono vantare un record di 20-5. Ai Timberwolves non era mai capitato di cominciare così forte. In copertina ci è finito ancora una volta Anthony Edwards, che contro gli Heat ha segnato 32 punti. Al terzo posto a Ovest ecco i Denver Nuggets. I campioni in carica hanno avuto ragione di Dallas per 130-104, nonostante un Luka Doncic 38 punti e 11 rimbalzi. Performance maiuscola anche per Joel Embiid (40 punti e 14 rimbalzi), che tuttavia non coincide con un successo di Philadelphia, sconfitta dai Chicago Bulls per 108-104, mentre un Donovan Mitchell da 37 punti ha guidato i Cleveland Cavaliers alla vittoria per 135-130 ai danni degli Houston Rockets. Completano il quadro dei risultati della notte Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 116-97, Sacramento Kings-Washington Wizards 143-131 (Danilo Gallinari non schierato), Toronto Raptors-Charlotte Hornets 114-99 e Utah Jazz-Brooklyn Nets 125-108 (solo 2 punti per Simone Fontecchio).

Leggi anche: Virtus e Banchi tra fascino e insidie greche : "L’Olympiakos punta al titolo, notte speciale"