Virtus e Banchi tra fascino e insidie greche : "L’Olympiakos punta al titolo, notte speciale"

Questa sera si apre l’ennesimo back to back di Eurolega con la Virtus che ospiterà (ore 20.30 diretta Sky) l’Olympiacos alla Segafredo Arena. Si tratta di una sfida importante per la V nera che davanti al suo pubblico deve trovare le vittorie necessarie per tagliare il traguardo dei playoff e centrare il primo obiettivo stagionale.

"La gara contro l’ Olympiacos – spiega il coach bianconero Luca Banchi in una nota del club – è certamente una delle più affascinanti e stimolanti dell’intera stagione di Euroleague. Vincitrice della Regular Season dello scorso anno e finalista, la squadra greca rappresenta una delle più serie candidate al titolo e arriverà a Bologna forte di un roster estremamente profondo arricchito ulteriormente dal recente arrivo di Filip Petrusev, che va ad aggiungere ulteriore consistenza ad un settore lunghi già dominante".

Fino a qui i greci hanno avuto un cammino altalenante totalizzando 7 successi nelle 14 gare disputate, mentre la V nera in questo momento sta occupando il secondo posto in classifica insieme al Barcellona avendo incassato solo 4 sconfitte.

Come previsto non sarà della partita Jordan Mickey, ancora ai box per un problema muscolare e questa assenza potrebbe pesare nell’economia dell’incontro dato che gli ospiti hanno nei muscoli e nei centimetri una delle loro doti principali.

"Cercheremo di farci forte delle precedenti prestazioni – conclude il tecnico grossetano – dove abbiamo dimostrato di essere capaci di andare oltre gli apparenti limiti fisici o tecnici e portare la gara su binari che ci permettano di tornare ad esprimere la nostra miglior pallacanestro, con uno sforzo collettivo che abbracci squadra, staff e pubblico. Queste sono serate speciali da vivere con enfasi ed entusiasmo, godendo l’atmosfera che la Virtus Segafredo Arena e le squadre, sono certo, sapranno regalare".

Quando si parla di fare a spallate nell’area colorata Bryant Dunston diventa uno dei principali protagonisti. Sabato scorso contro Venezia il centro statunitense è apparso sottotono ma bisogna dire che aveva in corpo le fatiche accumulate nella trasferta di Vitoria. "Loro sono una squadra tosta – a parlare è Duston – per cui quella che ci attende sarà una partita difficile, molto fisica. Hanno una squadra molto equilibrata e un ottimo allenatore come Georgeos Bartzikas. Sono stato allenato da lui, quindi capisco un po’ la loro filosofia. Per quanto riguarda la partita di oggi dobbiamo entrare in campo con il piglio giusto, giocare in modo fisico e forte in difesa. Dobbiamo impedire loro di segnare canestri facili, perché ottengono molti punti grazie ai tagli, ai rimbalzi offensivi e giocare insieme in attacco. Dovremo assicurarci che tutti tocchino la palla, per spostare la loro difesa da un lato all’altro e sfruttare le opportunità".

La filosofia di coach Banchi vuole che ci si concentri su una partita alla volta e questo significa che tutte le energie saranno concentrate sull’impegno di questo sera senza pensare alla partita di giovedì a Valencia. Arbitrano Jagor, Peruga e Nedovic.