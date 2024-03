Nba, Doncic nella storia. Primato personale per Fontecchio

Milano, 10 marzo 2024 - Doncic entra nella storia della Nba. Lo sloveno diventa il primo giocatore di sempre a mettere in fila sei partite consecutive in tripla doppia con almeno 30 punti a bersaglio. Il record arriva in occasione della vittoria dei suoi Dallas Mavericks per 142-124 contro Detroit, al quale l'ex Real Madrid rifila 39 punti, conditi da 10 rimbalzi e altrettanti assist. Al Little Caesars Arena si registra un altro primato: è quello di Fontecchio, al suo massimo stagionale. L'azzurro realizza 27 punti (con 9/13 dal campo) in 27 minuti trascorsi sul parquet. I Pistons hanno anche un Cunningham in doppia doppia (33 punti e 10 assist), ma non basta ai padroni di casa, perché dall'altra parte - oltre al fenomenale Doncic - Irving scrive 21 punti.

I Celtics si rialzano, gli Spurs stendono i Dubs

Colpo di Boston in quel di Phoenix. I Celtics rialzano la testa dopo due ko in fila e si impongono ai danni dei Suns con il risultato di 117-107, guidati al successo dalla coppia Tatum-Brown: il primo segna 29 punti, il secondo 27, rendendo vano lo sforzo di un super Durant da 45 punti. Affermazione in trasferta pure per San Antonio, che sbanca il Chase Center, campo di Golden State. Al termine di un match caratterizzato dalle assenze (Curry sul fronte Warriors, Wembanyama e Vassell su quello Spurs), sono i nerargento ad esultare per 126-113, spinti alla vittoria da un Johnson in doppia doppia con 22 punti e 11 rimbalzi. Inutili per i Dubs le prestazioni di Thompson e Kuminga, che combinano per 53 punti.

Sorridono Nuggets e Clippers

Denver travolge Utah fra le mura amiche e adesso è ad un passo dalla vetta della Western Conference, occupata dagli Oklahoma City Thunder. I campioni in carica festeggiano con il risultato di 142-121, con uno scatenato Murray da 39 punti, ottimamente supportato da Jokic, che chiude con 26, mentre dall'altra parte si registrano i 29 punti di George. Dietro ai Nuggets, nella classifica a Ovest, troviamo i Los Angeles Clippers, che sconfiggono 112-102 Chicago grazie alla rimonta nel secondo tempo, guidata da George (22 punti), Leonard (19) e Powell (18). Tripla doppia da 14 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per Harden. Per le speranze dei Bulls non sono sufficienti le doppie doppie di DeRozan (24 punti e 10 assist) e di Vucevic (22 punti e 11 rimbalzi).

Gli altri risultati

A completare il quadro dei risultati della notte ecco l'affermazione per 110-99 degli Charlotte Hornets contro i Brooklyn Nets e quella per 128-118 dopo un tempo supplementare dei Portland Trail Blazers ai danni dei Toronto Raptors.

