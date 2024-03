Virtus, c’è l’Olimpia per ripartire di slancio. Banchi: "Sono i campioni, occasione unica"

di

La Virtus alle 18,15 (diretta Dmax) aspetta Milano alla Segafredo Area in un derby d’Italia che mette in palio il secondo posto. Le due squadre stanno vivendo momenti diversi con i padroni di casa che fanno i conti con le prime difficoltà, mente gli ospiti dopo un inizio pieno zeppo di affanni sembrano aver trovato la quadratura del cerchio e, pur non disimpegnandosi dagli impegni europei nel tentativo di una rimonta che avrebbe del clamoroso, puntano al campionato per dare un colore diverso a questa annata.

Una delle poche cose che le accomuna è la delusione per la Coppa Italia, dove la V nera non ha neppure superato lo scoglio dei quarti, mentre l’Olimpia si è vista sfilare via dalle mani il trofeo da una Napoli sbarazzina e molto più fresca a dimostrazione di quanta energia in più venga consumata da chi prende parte all’Eurolega.

Si gioca in un impianto che ha raggiunto il sold out e fino a qui il calore del pubblico virtussino ha spesso fatto differenza a favore dei propri beniamini riuscendo a calarsi nella parte del sesto uomo in campo.

"Milano, come tradizione – spiega il tecnico Luca Banchi – è squadra molto profonda ed organizzata, che verrà a Bologna sulla scia di 7 successi consecutivi in campionato. Sfidare i campioni d’Italia in carica dovrà essere l’ennesima occasione per metterci alla prova e riuscire a fornire una prestazione che gratifichi i nostri sforzi e quelli di una tifoseria che ancora una volta sarà a sostenerci, rendendo unica e speciale l’atmosfera della Virtus Segafredo Arena".

Vista la forte rivalità tra i due club ed essendo questa una riedizione delle ultime tre serie di finale scudetto, la partita di oggi non può essere considerata alla stregua degli altri impegni di campionato, ma i due allenatori metteranno a referto la formazione più competitiva possibile dimenticando, almeno parzialmente, quelli che saranno i prossimi impegni europei.

Tra i bianconeri la pattuglia italiana è tutta a disposizione della panchina, mentre tra gli ospiti mancherà Stefano Tonut che è alle prese con un problema alla mano destra. Dopo la delusione di giovedì al Pireo, si attende una reazione da parte della Segafredo mentre Milano arriva a questo appuntamento dopo aver vinto in casa contro il Partizan Belgrado, per un successo che tiene vive le speranze biancorosse di agganciare il decimo posto e disputare i play-in di Eurolega.

All’andata la gara si chiuse sull’82-80 a favore dell’Olimpia ed è chiaro che se i lombardi dovessero imporsi anche oggi per la V nera sarebbe molto complicato chiudere questa regular season nelle prime posizioni della classifica. Arbitrano Attard, Giovannetti e Baldini.