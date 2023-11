Nba, Gallinari è tornato: "Boston, che peccato. Il rientro in campo è stato bellissimo"

Washington, 2 novembre 2023 – Dopo il tremendo infortunio che lo ha tenuto fuori durante la scorsa stagione, quando sarebbe dovuto scendere in campo con una franchigia gloriosa e potenzialmente da titolo come Boston, Danilo Gallinari è tornato in questo avvio di campionato Nba, seppur con una casacca diversa. Il giocatore degli Wizards ha debuttato con la nuova squadra con una prestazione da 16 punti e nei primi quattro appuntamenti l'ex Milano ha viaggiato ad una media di 8 punti (40% al tiro da tre) e 5 rimbalzi a partita, in 15 minuti di utilizzo. Washington è però incappata in tre sconfitte su quattro partite disputate. Inutile nascondersi dietro ad un dito: le prospettive di squadra per Gallinari non sono esattamente le stesse che aveva a Boston, con una compagine - quella dei Celtics - che è arrivata fino alla finale della Eastern Conference, persa a gara 7 con Miami.

"Avrei potuto aiutare Boston"

Il fatto di non poter sfruttare quell'opportunità a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro rimediata con la Nazionale nell'agosto 2022, rappresenta tutt'oggi un grande rammarico per il classe '88, come ha spiegato il diretto interessato in un'intervista con 'The Athletic'. "Ero finalmente in una squadra da titolo, ma come in tutta la mia carriera il tempismo con gli infortuni è stato terribile. Ero convinto - afferma Gallinari - che avremmo potuto vincere l'anello e credo che nella serie persa con Miami avrei potuto dare un grosso aiuto in attacco. Per il modo in cui hanno giocato e per come hanno preparato le partite in difesa contro di noi, mentre ero fuori ho pensato che offensivamente avrei potuto aiutare molto la squadra, in particolare contro la loro zona".

"Rientro bellissimo"

Nonostante una stagione a dir poco travagliata per Gallinari, "il rapporto con coach Mazzulla, con i compagni e con tutto lo staff è stato ottimo. Sono rimasto in contatto con loro ed è fantastico quello che abbiamo creato fuori dal basket", ha raccontato l'azzurro, inserito in estate da Boston nella trade con Washington che ha portato Kristaps Porzingis ai Celtics. "Sono nella NBA da tanti anni e so che queste cose fanno parte del gioco". La concentrazione e l'impegno adesso saranno tutti per questa avventura agli Wizards. "Anche se avrei voluto iniziare con una vittoria - conclude il Gallo - tornare in campo è stato bellissimo".

