Comanda Toko. Virtus, Shengelia mvp d’ottobre per l’Eurolega

Visti i risultati della Virtus e il suo rendimento, l’Eurolega ha nominato Shengelia l’mvp del mese di ottobre. Per la prima da quando si chiama Segafredo, la V nera ha ottenuto quattro vittorie consecutive. Non vi sono dubbi che la media di 18,4 punti a cui bisogna aggiungere 4,8 rimbalzi, il lungo georgiano sia il principale protagonista di questa striscia positiva con le cifre che non fanno altro che confermare come in questo momento la sua leadership spicchi su tutte le altre.

In estate erano state insistenti le voci di una sua partenza e probabilmente qualche pensiero in questo senso c’è pure stato anche perché sul club del presidente Massimo Zanetti aleggiava la nuvola di un’equazione sbagliata e cioè che la riduzione del budget richiesto ai titolari di una wild card per l’Eurolega corrispondesse a un abbassamento delle ambizioni. Il campo sta dimostrando che questa relazione era falsa e che il club stava cercando di costruire una squadra migliore nel complesso, ma inferiore dal punto di vista del talento dei singoli. Shengelia ha creduto alle parole del ceo Luca Baraldi e del direttore generale Paolo Ronci e il risultato è questo riconoscimento.

Non gli accadeva dal 2018 (militava nel Baskonia) di essere premiato come giocatore del mese, a dimostrazione di come non sia una cosa che capiti tutti i giorni. Proprio in quel reparto la V nera sta attraversando un momento di difficoltà a causa dell’assenza di Achille Polonara, ma la sua capacità di adattarsi a questa situazione è stata contagiosa trascinando il suo compagno di reparto Jordan Mickey. Se si prende ad esempio la gara di Napoli si vede come i due si cercassero e si trovassero dimostrando una duttilità e un’intesa che nella stagione passata non si era vista. Il fatto di essere in salute e di non dover fare i conti con il recupero da un infortunio alla spalla (come nel 2022), ha contribuito a questo inizio, ma anche nelle prestazioni di Shengelia si sta vedendo quella ventata di convinzione e di ottimismo portata da Luca Banchi.

Ozzano a Conti. In serie B Nazionale, i New Flying Balls, ancora battuti, esonerano Gabriele Giuliani. Al suo posto Augusto Conti.