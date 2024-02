Nba, debutto ok per Gallinari: Milwaukee stende Minnesota. Wembanyama da record

Milano, 24 febbraio 2024 – Prova di forza di Milwaukee a Minnesota nella notte Nba. I Bucks sfoderano la loro miglior versione, sconfiggendo la capolista della Western Conference con il risultato di 112-107. I protagonisti sono Giannis Antetokounmpo e Lillard, entrambi in doppia doppia: il primo chiude con 33 punti e 13 rimbalzi, mentre il secondo con 21 punti e 10 assist. Fra il primo e il secondo quarto, Gallinari fa il proprio debutto con la squadra di coach Doc Rivers, il quale gli concede meno di cinque minuti sul parquet. Un tiro sbagliato e un rimbalzo catturato per l'azzurro. Dall'altra parte si registrano i 28 punti di Edwards e le doppie doppie di Towns (22 punti e 14 rimbalzi) e di Gobert (12 punti e 19 rimbalzi). La sconfitta di Minny e la contemporanea affermazione per 147-106 ai danni dei Washington Wizards consentono agli Oklahoma City Thunder, trascinati da Gilgeous-Alexander (30 punti e 9 assist) e Holmgren (25 punti e 10 rimbalzi), di raggiungere la vetta a Ovest.

Wembanyama da record, Jokic dominante

Prestazione da record per Wembanyama contro i Los Angeles Lakers. Il francese diventa il più giovane di sempre a collezionare almeno 5 punti, 5 rimbalzi, 5 assist, 5 stoppate e 5 palle recuperate in una partita. Il 20enne dei San Antonio Spurs, mandati al tappeto dai gialloviola con il risultato di 123-118, segna 27 punti, tira giù 10 rimbalzi, serve 8 assist ai compagni, piazza 5 stoppate e recupera altrettanti palloni. Ma non basta ai nerargento, perché sull'altro fronte il rientrante LeBron James realizza 30 punti e distribuisce 9 assist, mentre Davis contribuisce con 28 punti e 13 rimbalzi. A prendersi le luci della ribalta nella notte è anche Jokic, autore di una tripla doppia da 29 punti, 15 rimbalzi e 14 assist, anche se è Porter (34 punti) il miglior marcatore nel successo per 127-112 dei Denver Nuggets sul campo dei Portland Trail Blazers, che hanno 25 punti da Grant e una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi da Ayton. Colpo in trasferta pure per i Los Angeles Clippers, che violano il parquet dei Memphis Grizzlies per 101-95 (24 punti per Leonard e doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi di Mann).

Risse in campo

Da segnalare due azzuffate: quella al termine di Golden State-Charlotte, che vede espulsi Quinones e Grant Williams (per la cronaca, successo dei Dubs per 97-84), e quella a inizio ultimo quarto in New Orleans-Memphis, con un tutti contro tutti (scaturito da un fallo di Love su Williamson) che porta alla cacciata dal campo di Bryant, Alvarado, Marshall e Butler. Ripristinato l'ordine, sono gli Heat a imporsi per 106-95. A completare il quadro dei risultati, ecco Houston Rockets-Phoenix Suns 114-110, Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers 104-97 e Atlanta Hawks-Toronto Raptors 121-123

