Nba, il miglior Fontecchio della stagione trascina Utah contro Dallas

Milano, 2 gennaio 2024 – L’anno non si poteva aprire in maniera migliore per Simone Fontecchio. L'azzurro firma 24 punti, eguagliando il suo massimo stagionale e sfiorando quello personale (di 26 punti, fatto registrare contro Milwaukee nel marzo 2023), e spinge Utah al successo per 127-90 ai danni di Dallas. Dodici dei primi 14 punti dei Jazz sono dell'ex Milano, Virtus Bologna, Cremona e Reggio Emilia, che resta in campo 29 minuti, tirando 10/16 dal campo e catturando anche 6 rimbalzi. L'altro protagonista della squadra di coach Hardy è Clarkson, che diventa il primo giocatore della sua franchigia a collezionare una tripla doppia. L'esterno statunitense naturalizzato filippino chiude con 20 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. Dall'altra parte Doncic va in doppia doppia, ma realizza "solo" 19 punti (15 in meno rispetto alla sua media stagionale), distribuendo anche 14 assist. Da segnalare il rientro nelle file dei Mavericks di Irving, autore di una prova da 14 punti e 9 rimbalzi.

Al tappeto Minnesota e Milwaukee

A far notizia nella notte Nba è la caduta della capolista della Western Conference, ossia Minnesota, che a New York finisce al tappeto per 112-106. Il trascinatore dei Knicks è ancora una volta Randle, che timbra una performance da 39 punti (di cui 11 consecutivi nel quarto periodo) e 9 rimbalzi, mentre Brunson tira molto male (5/23 dal campo), ma riesce comunque a siglare una doppia doppia da 16 punti e 14 assist. Per i Timberwolves invece ci sono 35 punti da parte di Edwards, 29 messi a segno da Towns e la doppia doppia da 10 punti e 15 rimbalzi di Gobert. Un'altra sconfitta che fa rumore è quella di Milwaukee, che contro Indiana perde l'imbattibilità casalinga che durava da 15 partite. A interrompere la striscia, imponendosi per 122-113, sono i Pacers di un super Haliburton, che sfiora la tripla doppia con 26 punti, 11 assist e 9 rimbalzi. Tripla doppia che invece centra Antetokounmpo con 30 punti, 18 rimbalzi e 11 assist. A fare la differenza è però il diverso apporto delle due panchine: quella dei Bucks produce 16 punti, mentre quella ospite 70.

Gli altri risultati

Non si fermano i Denver Nuggets, che hanno la meglio degli Charlotte Hornets per 111-93 grazie ai 25 punti di Murray e ai 22 di Porter Jr, e i Los Angeles Clippers, che sconfiggono i Miami Heat con il risultato di 121-104 (Leonard 24 punti, George 23 e Powell 22). A completare il quadro dei risultati della notte Nba ecco Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 124-121, Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 109-88 e Houston Rockets-Detroit Pistons 136-113.

