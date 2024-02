Nba, uno Jokic spaziale manda ko Golden State. Gallinari vince ancora

Milano, 26 febbraio 2024 - Jokic è ancora una volta super e con una tripla doppia da 32 punti, 16 rimbalzi e altrettanti assist trascina Denver al successo in casa di Golden State per 119-103. Il centro serbo è ottimamente supportato da Murray, che chiude a quota 27 punti. Per i Dubs, Thompson firma 23 punti (tutti nel primo tempo), mentre Curry ne aggiunge 20. Con questo successo, i Nuggets salgono al terzo posto della classifica della Western Conference, superando i Clippers, sconfitti sul parquet amico da Sacramento. I Kings si impongono per 123-107, guidati dai 33 punti di Fox e dalla 20esima tripla doppia stagionale di Sabonis, autore di una performance da 17 punti, 12 rimbalzi e altrettanti assist. La franchigia di Los Angeles, priva di George, ha 21 punti da Powell e 20 a testa da Leonard e Harden.

Thunder di nuovo in testa a Ovest

Restando a Ovest, Oklahoma City aggancia nuovamente Minnesota in testa grazie all'affermazione per 123-110 a Houston. La coppia Gilgeous-Alexander-Holmgren fa scintille: il primo produce 36 punti e 7 assist, mentre il secondo 29 punti e 7 assist. Per i Thunder si tratta della quinta vittoria consecutiva. Si interrompe invece la striscia positiva di Dallas, mandata al tappeto da Indiana. I Pacers hanno la meglio per 133-111, con un Turner da 33 punti e un Haliburton in doppia doppia (17 punti e 10 assist). Ai Mavericks non bastano i 62 punti del tandem Doncic-Irving. Successo casalingo pure per i Phoenix Suns, che battono i Los Angeles Lakers per 123-113. La franchigia dell'Arizona, senza Beal e con Durant e Booker imprecisi al tiro (15/38 dal campo in due), si affida ad Allen (24 punti) e Nurkic (18 punti e 22 rimbalzi). Per le speranze dei gialloviola non è sufficiente il contributo di LeBron James (28 punti e 12 assist) e Davis (22 e 14 rimbalzi).

Gallo vince ancora

A Est, altro squillo di Milwaukee, che espugna il parquet di Philadelphia per 119-98. Protagonisti Giannis Antetokounmpo con 30 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, e Lillard, che segna 24 punti e distribuisce 9 assist. Poco meno di nove minuti di impiego per Gallinari, che non trova il canestro, ma serve 3 assist.

Gli altri risultati

Successo in trasferta a Washington per Cleveland, nonostante i 31 punti di Poole. I Cavs, vincenti per 114-105, beneficiano delle doppie doppie di Allen (22 punti e 12 rimbalzi) e LeVert (18 punti e 12 rimbalzi). Sfiora la tripla doppia Murray: 25 punti, nove rimbalzi e 11 assist per il playmaker di Atlanta, che conduce gli Hawks all'affermazione per 109-92 ai danni degli Orlando Magic. A completare il quadro dei risultati della notte ecco New Orleans Pelicans-Chicago Bulls 106-114, Utah Jazz-San Antonio Spurs 128-109 e Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets 80-93.

