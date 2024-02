Nba, Jokic e Wembanyama storici. I Thunder sconfiggono i Clippers

Milano, 23 febbraio 2024 – Dopo la pausa dovuta all'edizione 2024 dell'All Star Game Weekend, è ripartita la stagione Nba. E subito si è guadagnato le luci della ribalta con una prestazione storica Jokic. Il centro serbo dei Denver Nuggets, che hanno mandato al tappeto per 130-110 i Washington Wizards, ha concluso la contesa con una tripla doppia (la numero 16 in questa annata) da 21 punti, 19 rimbalzi e 15 assist. E fin qui la notizia non c'è. A far rumore è stato il dato della percentuale al tiro del 100%. Prima dell'Mvp delle scorse Finals, solo Russell Westbrook e LeBron James erano riusciti a firmare una tripla doppia senza sbagliare neppure un tiro. Da un super europeo ad uno che sta rispettando le altissime attese. A Sacramento, Wembanyama è diventato il terzo giocatore più veloce di sempre a raggiungere quota 1.000 punti, 500 rimbalzi e 150 stoppate in carriera. Meglio di lui hanno fatto solo Shaquille O'Neal e David Robinson. Nonostante la performance da 19 punti e 13 rimbalzi del francese, e quella da 32 punti di Vassell, i San Antonio Spurs si sono dovuti arrendere per 127-122 ai Kings di Fox (28 punti) e Sabonis (22 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist).

Thunder meglio dei Clippers, Curry e Doncic stendono Lakers e Mavs

Il big match della Eastern Conference fra Oklahoma City (seconda forza) e i Clippers (terzi) se lo sono aggiudicati i Thunder con il punteggio di 129-107. Il protagonista della sfida è risultato essere Gilgeous-Alexander, autore di 31 punti, mentre dall'altra parte il miglior marcatore è stato con 20 punti Leonard. Piange anche l'altra franchigia di Los Angeles: i Lakers sono usciti sconfitti dal confronto in casa dei Golden State Warriors per 128-110, travolti da un Curry da 32 punti. Privi di LeBron James (out per il problema alla caviglia), i gialloviola si sono aggrappati soprattutto ad un Davis in doppia doppia da 27 punti e 15 rimbalzi, ma non è stato sufficiente. Così come non è stato sufficiente il contributo di Booker (35 punti) ai Phoenix Suns per sconfiggere i Dallas Mavericks, guidati al successo per 123-113 dal solito Doncic. Lo sloveno ha sfiorato la tripla doppia, mettendo a referto 41 punti, distribuendo 11 assist e catturando 9 rimbalzi.

Fontecchio in doppia cifra

Stanno confermando il miglior record della lega i Boston Celtics, che hanno espugnato il parquet dei Chicago Bulls per 129-112, con White e Tatum a combinare per 53 punti. Quattordici invece quelli di Fontecchio nel ko per 129-115 dei suoi Detroit Pistons sul campo degli Indiana Pacers, condotti alla vittoria dalla doppia doppia da 25 punti e 13 assist di Haliburton. Colpo di New York a Philadelphia: nonostante i 35 punti di Maxey, i Sixers si sono dovuti arrendere per 110-96. Per i Knicks, da registrare le doppie doppie di Brunson (21 punti e 12 assist) e Hart (18 punti e 12 rimbalzi). Affermazione in trasferta pure per gli Orlando Magic, che hanno battuto per 116-109 i Cleveland Cavaliers. A completare il quadro dei risultati ecco New Orleans Pelicans-Houston Rockets 127-105, Toronto Raptors-Brooklyn Nets 121-93 e Utah Jazz-Charlotte Hornets 107-115.

