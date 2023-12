Nba, LeBron James da sballo. Detroit eguaglia il primato di sconfitte consecutive

Milano, 24 dicembre 2023 - Quasi 39 anni e non sentirli affatto. LeBron James continua a dimostrare che il peso dell'età che avanza per lui conta fino ad un certo punto. Nella notte Nba, il fenomeno dei Los Angeles Lakers firma la miglior prestazione stagionale nel successo per 129-120 contro gli Oklahoma City Thunder, segnando 40 punti e diventando così il sesto giocatore più vecchio (38 anni e 358 giorni) a chiudere una partita con questo bottino. Il record a chi appartiene? Ovviamente a Michael Jordan, che nel febbraio 2003 realizzò 43 punti contro i New Jersey Nets a 40 anni e quattro giorni. Chissà che King James non riesca a battere anche questo primato.

Detroit nel baratro

A proposito di primati: Detroit entra nella storia dalla parte sbagliata, perdendo per la 26esima volta consecutiva ed eguagliando il record negativo di ko in fila in una singola annata detenuto dai Cleveland Cavaliers (2010-11) e dai Philadelphia 76ers (2013-14). Stavolta i Pistons finiscono al tappeto per mano dei Brooklyn Nets, che si impongono per 126-115 grazie soprattutto ai 29 punti di Mikal Bridges. Il match verrà riproposto nei prossimi giorni e se il risultato dovesse essere il solito, allora per Detroit sarà primato, anche se quello assoluto appartiene ancora ai 76ers, che tra il 2015 e il 2016 vennero sconfitti per 28 partite consecutive.

Minnesota al top, Doncic super

Dalle stalle alle stelle. I Timberwolves mantengono il miglior record della lega assieme ai Boston Celtics con 22 vittorie e solo 6 sconfitte. Stavolta Minnesota festeggia in casa dei Sacramento Kings per 110-98, guidata da un Anthony Edwards da 34 punti e 10 assist. Al successo contribuisce anche Rudy Gobert, autore di una doppia doppia da 21 punti e 17 rimbalzi, mentre dall'altra parte Domantas Sabonis va in tripla doppia con 17 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Tripla doppia pure per Luka Doncic, che nell'affermazione per 144-119 dei suoi Dallas Mavericks sui San Antonio Spurs fa registrare 39 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Super prova anche di un altro europeo, ossia il turco Alperen Sengun, che con 37 punti e 11 rimbalzi trascina gli Houston Rockets alla vittoria per 106-104 sui New Orleans Pelicans.

Gli altri risultati

A completare il quadro dei risultati ecco Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies 119-125 (30 punti per Ja Morant), Charlotte Hornets-Denver Nuggets 95-102, Toronto Raptors-Utah Jazz 119-126 (6 punti per Simone Fontecchio), Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 126-120, Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers 95-109 e Indiana Pacers-Orlando Magic 110-117.

FRANCESCO BOCCHINI