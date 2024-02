Nba, LeBron James e le voci su Golden State: "A me non sono arrivate offerte. Felice ai Lakers"

Milano, 19 febbraio 2024 – LeBron James a Golden State? Una clamorosa voce che ha fatto davvero rumore nelle ore successive alla chiusura del mercato. Secondo gli esperti americani, i Dubs ci avrebbero provato sul serio, con il tentativo tuttavia andato a vuoto a causa del rifiuto dell'offerta da parte dei Los Angeles Lakers. Un argomento questo trattato direttamente con il numero 23 gialloviola a margine della partita delle stelle dell'All Star Game (il 20esimo per l'ex Miami e Cleveland). "Ne ho sentito parlare quando l’hanno sentito tutti quanti - le parole di Kings James a TNT, riportate da Sky Sport - A volte ci sono conversazioni a porte chiuse di cui nemmeno sono a conoscenza. E in questo caso a me non è arrivato nulla. Sono un Laker e sono contento di esserlo, così come lo sono stato negli ultimi sei anni. Spero che la situazione rimanga questa. Non so ancora per quanto tempo sarà così e quale maglia indosserò, ma spero che sia con i Lakers. È una grande organizzazione in cui hanno giocato i migliori. Ma vedremo".

Capitolo ritiro

Non vi è certezza quindi sul futuro di LeBron. E nemmeno sulla modalità che adotterà per vivere il suo ritiro e per comunicarlo al mondo. "L’altro giorno mi hanno chiesto se avrei preferito un ‘tour di addio’ oppure se fare come Tim Duncan (ossia senza annunciare niente a nessuno, nda). Sono combattuto, ad essere onesto. Ci sono volte in cui mi sento di dovere ai tifosi che mi hanno seguito negli ultimi due decenni la possibilità di avere quel momento in ogni città in cui vada, mi sembra una cosa bella. Dall’altra parte però non sono mai stato bravo a ricevere complimenti, è una sensazione strana. Non so quando arriverà la fine, ma sta arrivando. Quello è sicuro".

Le condizioni di LeBron e Parigi 2024

La concentrazione di James in questo momento è tutta rivolta sul prosieguo della stagione con i Lakers, attualmente noni nella classifica della Western Conference e quindi qualificati al play-in. "Sto cercando di rinforzare il più possibile la squadra per finire al meglio l’ultimo terzo di stagione. Ho energie per fare su e giù con i giovani per un po', ma dopodiché darò al mio corpo e alla mia caviglia (quella sinistra, che ultimamente gli ha creato qualche problema, costringendolo a saltare la trasferta a Salt Lake City e a restare in campo per soli 14 minuti nella partita delle stella di Indianapolis, nda) l’opportunità di riposare. La cosa più importante per me ora è la mia salute, specialmente con il fatto che siamo nella giusta direzione. La mia presenza alle prossime Olimpiadi? Prima della stagione ho dato la mia disponibilità, ma dipende tutto dalla mia salute. Ora come ora sarei in condizione di far parte della squadra e giocare al mio livello".

