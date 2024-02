Nba, Lebron trascina i Lakers alla clamorosa rimonta contro i Clippers

Milano, 29 febbraio 2024 - Un magnifico LeBron James trascina i Lakers ad una clamorosa rimonta nel derby di Los Angeles. L'ex Cleveland e Miami realizza 19 dei suoi 34 punti nel quarto conclusivo, iniziato dai gialloviola con un ritardo dagli avversari di 21 lunghezze. I Clippers devono inchinarsi al Re, cedendo il passo ai cugini per 116-112. Non bastano i 47 punti messi a referto dalla coppia Leonard-Harden per contenere la furia del 39enne di Akron, al quale - dopo questa prestazione offensiva - mancano solamente 40 punti per raggiungere lo storico traguardo dei 40mila segnati in carriera. Sul fronte Lakers, da segnalare anche la doppia doppia di Davis da 20 punti e 12 rimbalzi, e i 18 punti di Russell, che come Hachimura realizza una tripla importante nel finale in volata.

Triple doppie per Doncic e Jokic

Un altro protagonista della notte Nba è Doncic, che nel giorno del suo 25esimo compleanno manda a referto una tripla doppia da 30 punti, 16 assist e 11 rimbalzi in quel di Toronto. La performance dello sloveno è determinante, assieme al contributo offensivo di Irving (29 punti). e Washington (23), per il successo dei Dallas Mavericks, che si impongono per 136-125. Per le speranze di vittoria dei canadesi non sono sufficienti le prove di Quickley, autore di 28 punti, Barrett, che chiude a quota 26, e Barnes, che realizza 19 punti e cattura 11 rimbalzi. Come Doncic, anche Jokic va in tripla doppia: per il serbo si tratta della quarta volta consecutiva. L'Mvp delle ultime Finals conclude la gara contro Sacramento, battuta dai Denver Nuggets con il risultato di 117-96, con 14 punti, altrettanti rimbalzi e 11 assist. Sugli scudi, per i campioni in carica, anche un Murray da 32 punti.

Gli altri risultati

Si conclude dopo due tempi supplementari la sfida fra Chicago e Cleveland. A imporsi sono i Bulls con il punteggio di 132-123, guidati dalle doppie doppie di DeRozan (35 punti e 10 rimbalzi), Vucevic (24 punti e 13 rimbalzi), Drummond (17 punti e 26 punti) e White (14 punti e 12 assist), mentre dall'altra parte si registrano i 25 punti di Mobley e i 23 di Garland. Continua la marcia vincente di Minnesota, che si riprende la vetta solita della Western Conference, mandando al tappeto i Memphis Grizzlies per 110-101 nonostante i 33 punti e 13 rimbalzi di Jaren Jackson. A prendersi la scena per i Timberwolves è il solito Edwards, che sigla 34 punti. A completare il quadro dei risultati ecco l'affermazione per 123-114 di Indiana ai danni dei New Orleans Pelicans. Per i Pacers, ci sono da segnalare le doppie doppie di Siakam (24 punti e 11 rimbalzi) e di Haliburton (17 punti e 13 rimbalzi), che vanificano lo sforzo di Ingram (30 punti).

