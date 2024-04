Nba, Miami e New Orleans volano ai playoff

Milano, 20 aprile 2024 - Miami e New Orleans volano ai playoff che stanno per prendere il via, Chicago e Sacramento chiudono la stagione. Le ultime due sfide di play-in sorridono a Heat e Pelicans, che adesso affronteranno da teste di serie numero 8 rispettivamente Boston Celtics e Oklahoma City Thunder. La squadra di coach Spoelstra manda al tappeto in casa i Bulls con il punteggio di 112-91, nonostante l'assenza di Butler, che ne avrà ancora per alcune settimane a causa dell'infortunio al ginocchio destro rimediato contro Philadelphia. A guidare la franchigia della Florida è allora Herro, che firma una prestazione da 24 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Miami parte come meglio non poteva, staccando gli avversari di 17 lunghezze al termine del primo quarto. Il solco è già scavato, ma il colpo di grazia gli Heat lo assestano in chiusura di terza frazione, con un break di 12-0 (da segnalare le triple di Wright ed Herro) con il quale spediscono a -22 Chicago. L'ultimo periodo diventa così solo un lungo countdown verso la sirena finale, che decreta il successo dei locali. Locali che hanno anche un Jaquez Jr. da 21 punti.

Kings eliminati

Passando alla Western Conference, New Orleans - priva di Williamson - ha la meglio rispetto a Sacramento, ko 105-98. Ingram segna 24 punti, Valanciunas fa registrare una doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi, e i Pelicans - reduci dal ko con i Los Angeles Lakers - comandano per tutto l'incontro, allungando definitivamente nel quarto periodo. Ai Kings non bastano le prove di Fox e di Sabonis: il primo manda a bersaglio 35 punti, mentre Sabonis va in doppia doppia da 23 punti e 14 rimbalzi. Ai playoff la formazione allenata da coach Green se la vedrà con Oklahoma City.

Leggi anche: Basket, Serie A: al via la ventottesima giornata. Orari e dove vederla