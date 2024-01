Nba, Morant out per il resto della stagione. Cadono Boston e Milwaukee

Milano, 9 gennaio 2024 - Dopo essere appena rientrato dalla squalifica di 25 partite, Ja Morant è costretto di nuovo a fermarsi. E stavolta per il resto di una stagione per lui stregata. L'asso di Memphis si è infatti infortunato durante un allenamento alla spalla destra, riportando una lacerazione del labbro glenoideo superiore, come evidenziato dagli esami a cui si è sottoposto. Il giocatore dovrà finire sotto i ferri e per rivederlo protagonista sul parquet dovremo aspettare la prossima annata. Dal momento del suo ritorno in campo, i Grizzlies hanno vinto sei gare su nove, nelle quali il playmaker classe '99 ha viaggiato a 25.1 punti, 8.1 assist e 5.6 rimbalzi di media. Davvero una brutta tegola per il ragazzo, per la sua franchigia e in generale per tutti gli appassionati.

Boston e Milwaukee al tappeto

A far notizia fra i risultati maturati nella notte Nba sono state le sconfitte di Boston e Milwaukee. Senza Tatum, i Celtics si sono arresi in trasferta a Indiana con il risultato di 133-131, di fronte a dei Pacers privi di Haliburton dal secondo quarto in avanti per un problema muscolare e trascinati da un Mathurin da 26 punti. Agli ospiti non sono bastati i 40 punti di uno scatenato Brown. I Bucks invece sono finiti al tappeto in casa contro Utah nonostante la tripla doppia da 25 punti, 10 rimbalzi e 11 assist di Antetokounmpo e i 23 punti di Middleton. I Jazz si sono imposti per 132-116, grazie soprattutto ad un primo tempo da 77-46 di parziale, con la coppia Clarkson-Markkanen sugli scudi (21 punti entrambi, per il finlandese anche 14 rimbalzi). Fontecchio ha chiuso con 5 punti in 32 minuti di impiego.

Gli altri risultati

Non ha trovato intoppi un'altra contender per il titolo come Oklahoma City. I Thunder sono passati a Washington, festeggiando il successo per 136-128, con il tandem Gilgeous-Alexander-Holmgren a combinare per 63 punti. Da segnalare anche la doppia doppia da 21 punti e 10 assist di Jal. Williams, mentre sull'altro fronte ci sono da segnalare i 24 punti di Poole e la doppia doppia da 22 punti e 15 rimbalzi di Kuzma. Nelle file degli Wizards, ancora una volta non è stato impiegato Gallinari. A completare il quadro dei risultati della notte Nba ecco l'affermazione per 119-112 dopo un tempo supplementare di Chicago sul campo di Charlotte. A guidare i Bulls alla vittoria ci hanno pensato White (27 punti), Drummond (21 punti e 15 rimbalzi) e Vucevic (21 punti). Inutili per gli Hornets i 39 punti di Rozier. Infine, a sorridere fra Los Angeles Clippers e Phoenix Suns sono stati i primi per 138-111, con George a quota 25 punti e Harden in doppia doppia (19 punti e 10 assist). Sull'altro fronte, Durant è stato autore di 30 punti e Booker di 25.

