Basket, Serie A: Milano, Napoli e Pistoia ultime qualificate alla Coppa Italia

Milano, 7 gennaio 2024 – Cominciata con lo scoppiettante 101-96 rifilato dalla Openjobmetis Varese di uno scatenato Nico Mannion (30 punti e 5 assist in poco meno di 30’ giocati) alla Nutribullet Treviso, la quindicesima giornata del campionato di Serie A di basket – l’ultima del girone di andata – ha emesso importantissimi verdetti in chiave qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia: a strappare gli ultimi pass per la manifestazione sono state infatti l’EA7 Emporio Armani Milano, la GeVi Napoli e l’Estra Pistoia: l’Olimpia si è guadagnata l’accesso alla kermesse torinese dopo aver battuto a domicilio la Dolomiti Energia Trentino per 79-75: sul successo dell’Olimpia c’è il timbro di Shabazz Napier (17 punti), Devon Hall (16 punti) e Giordano Bortolani (12 punti), i quali hanno guidato l’attacco dei biancorossi, capaci di rimediare al -15 di metà primo quarto con un 10-0 all’alba della seconda frazione, che ha riportato la sfida in equilibrio. Il testa a testa è quindi proseguito fino alla quarta frazione, nella quale Milano ha accelerato grazie alle giocate di Napier, Bortolani e Poythress. La qualificazione dei partenopei è arrivata invece addirittura prima di scendere in campo, grazie al travolgente successo della Bertram Tortona – il primo della gestione De Raffaele – che ha estromesso dalla corsa Final Eight la Givova Scafati, travolgendola con un nettissimo 89-52. Un successo maturato al termine di un match a senso unico: il 19-9 piazzato nei primi 10’ dai piemontesi ha subito piegato le deboli resistenze di una Scafati che è poi crollata sotto i colpi di Tommaso Baldasso (miglior realizzatore dei suoi con 19 punti) e compagni.

Già certa dell’approdo alla Coppa Italia, la formazione partenopea ha per così dire festeggiato sgambettando poi la capolista Umana Reyer Venezia, sconfitta al Taliercio 89-81 grazie a una grande prova di squadra: sono infatti ben cinque i giocatori della GeVi finiti in doppia cifra per punti segnati (Michal Sokolowski top scorer con 22 punti, seguito da Jacob Pullen che ne ha messi a referto 19) al termine di una gara che Napoli ha condotto per larghi tratti. L'accesso alla Coppa Italia che è però sicuramente più sorprendente è quello conquistato dalla neopromossa Estra Pistoia, che al PalaCarrara ha piegato 64-60 l’altra matricola Vanoli Cremona in un vero e proprio spareggio: determinante è stato il parziale di 13-3 piazzato all’alba dell’ultima frazione dai toscani, oggi sospinti dalla prove di grande sostanza di Charlie Edward Moore (20 punti) e Derek Ogbeide (12 punti conditi con 13 rimbalzi catturati), i quali non hanno fatto pesare la prova un po’ sottotono di Peyton Willis. La già citata caduta della Reyer Venezia si è comunque rivelata indolore ai fini della classifica, perché l’altra capolista – la Germani Brescia, formalmente seconda per via dello scontro diretto perso – non ha saputo approfittarne ed è sconfitta dal fanalino di coda Happy Casa Brindisi: prova di grande orgoglio quella dei salentini che, sospinti dai 28 punti di Xavier Sneed e dai 17 del neoarrivato Frank Bartley, si sono imposti per 88-79 piazzando il colpo di reni vincente nel finale. C’è la firma dell’ex di serata Kevin Hervey (24 punti e 12 rimbalzi) nel 72-66 con cui l’Unahotels Reggio Emilia ha sconfitto la Virtus Segafredo Bologna (le due squadre si riaffronteranno curiosamente ai quarti di Coppa Italia), mentre la Dinamo Sassari di un tarantolato Brein Tyree (26 punti) ha battuto la Carpegna Prosciutto Pesaro 79-69.

Il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia

(1) Umana Reyer Venezia - Estra Pistoia (8)

(4) EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino (5)

(2) Germani Brescia - Generazione Vincente Napoli Basket (7)

(3) Virtus Segafredo Bologna - UNAHOTELS Reggio Emilia (6)