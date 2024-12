Olimpia al Forum per la svolta in Eurolega. Due match di fuoco: stasera la Stella Rossa

Se il “sacrificio“ di attenzione della gara con Tortona in campionato sarà valso la pena lo scoprirà nel giro di 72 ore nelle sfide che l’Olimpia giocherà a stretto giro di posta nell’arena del Forum di Assago. Oggi in campo (ore 20.30) contro la Stella Rossa Belgrado, venerdì (ore 20.45) contro l’Asvel Villeurbanne. Due sfide alla portata, seppur piene di insidie, ma che possono dare una svolta alla classifica portando per la prima volta in positivo il record tra vittorie e sconfitte. In Eurolega non c’è nulla di scontato, come dimostra il successo ottenuto dall’Armani sul parquet della capolista Fenerbahce venerdì scorso, ma se Milano vuole contare qualcosa nelle zone che contano partite come quelle alle porte le deve portare a casa. I serbi si trovano alla pari in classifica proprio con l’Olimpia nel gruppo con 6 successi in 12 gare, arrivando dal successo interno contro il Bayern Monaco. Non ci sarà la sfida con l’ex Nedovic out per infortunio, ma neanche il confronto tra i due pivot titolari visto che sono fuori sia Nebo che Bolomboy, anche se proprio uno dei punti di forza della Stella Rossa è sotto canestro, ossia Filip Petrusev. Tra gli esterni Milano ha fuori anche Bolmaro, recupera Flaccadori, mentre Tonut è ancora in forse. Uno dei leader dell’Olimpia di questo periodo è decisamente Zach LeDay che gli avversari li conosce bene visto che ha giocato 3 anni sull’altra riva della Sava in maglia Partizan. La sua strada in Olimpia è ben chiara: "Il nostro obiettivo è quello di migliorare e alzare il livello del nostro gioco e nel mio caso dal ruolo in cui gioco, non importa accanto a chi devo farlo e come. È quanto chiedo a me stesso e cerco di trasmettere lo stesso concetto ai compagni in una competizione lunga e differente, da costruire di partita in partita". Coach Messina prova a delineare le chiavi della partita contro i serbi: "Affrontiamo una squadra ben organizzata in un periodo fatto di grandi sollecitazioni fisiche e mentali. Per vincere dovremo mettere in campo la miglior difesa possibile".