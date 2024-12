Virtus Bologna, in campo contro l’Alba Berlino: dove guardare la partita

Bologna, 3 dicembre 2024 - La Virtus prova a sbloccarsi e a lasciarsi alle spalle gli amari finali delle ultime sfide e si rituffa nell’atmosfera europea ospitando alla Virtus Segafredo Arena l’Alba Berlino. Mercoledì 4 dicembreM alle 20.45 la formazione di Luca Banchi è attesa dalla prima uscita casalinga nell’impianto in Fiera per una sfida da vincere per il morale e per la classifica. Dopo il periodo all’Unipol Arena, le V Nere vogliono bagnare a prima all’Arena con un successo contro i tedeschi, altra squadra che con la Virtus si divide il ruolo di cenerentola di Eurolega, entrambe con un bilancio di appena 2 vittorie a fronte di 10 sconfitte subite. “L’Alba Berlino arriverà a Bologna forte del recupero di giocatori importanti come Thomas ed Hermannsson, oltre al recente ingaggio di Mc Cormack, che contribuiranno a rendere il loro basket collettivo ancora più efficace – sottolinea coach Luca Banchi – Affronteremo questa sfida con umiltà e determinazione per riuscire a controllarne i ritmi e sfruttare al meglio l’opportunità di tornare a giocare alla Virtus Segafredo Arena, dove la nostra energia e la spinta emotiva dei nostri tifosi saranno decisivi”. L’importanza della sfida viene sottolinea anche da Momo Diouf: “Contro l’Alba Berlino ci attende una gara tosta, nella nostra casa, la Virtus Segafredo Arena. Dovremo rimanere uniti e pareggiare la loro energia, abbiamo bisogno di conquistare questa vittoria per uscire da questo momento”.

Dove seguire la partita

Radio & Tv: diretta su Sky Sport, Dazn e radio Nettuno Bologna Uno.

In vendita sul circuito Vivaticket e a partire dalle 18 di domani alla biglietteria di piazza della Costituzione.

Arbitri: direzione di gara affida a Hordov, Vilius, Balak.