Nba, Boston si rialza subito. Minnesota travolge i Lakers

Milano, 3 dicembre 2024 - Boston si riscatta subito e dopo il ko rimediato a Cleveland torna alla vittoria, ottenuta al Td Garden ai danni di Miami. I Celtics ritrovano Brown e White: il primo risulta essere il miglior marcatore dei suoi con 29 punti, mentre il secondo contribuisce con un bottino di 19 punti. Da sottolineare anche la prova da 25 punti di Pritchard e la doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Tatum. Il match è equilibrato nel primo periodo, ma già nella seconda frazione i ragazzi di coach Mazzulla scappano in doppia cifra di vantaggio (60-45 il punteggio all'intervallo). La musica non cambia al rientro sul parquet, gli Heat scivolano anche oltre -20 e così l'ultimo quarto serve esclusivamente per fissare il risultato finale di 108-89. Doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi per Jáquez Jr.

Male i Lakers

Affermazione interna anche per Minnesota, che non dà scampo ai Lakers, traditi sia da LeBron James (10 punti con 4/16 dal campo) che da Davis (12 punti e 4/14 al tiro). I gialloviola tengono botta nella prima frazione, ma non nella seconda, chiusa sotto di 12 lunghezze. I punti di scarto diventano 15 a 36' e nell'ultimo periodo la franchigia di Los Angeles tira definitivamente i remi in barca, consentendo agli avversari di volare via fino al 109-80 con cui va in archivio l'incontro. Ottima prestazione di squadra per i Timberwolves, con Randle (18 punti) e Gobert (doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi) a prendersi in particolare la scena.

Bene Chicago e Atlanta

Non c'è storia nemmeno nella sfida fra Chicago e Brooklyn. I Bulls si impongono per 128-102: dopo un primo tempo combattuto, la fuga dei biancorossi si materializza nel terzo quarto, con un parziale da 36-22. I protagonisti sono Vucevic con 21 punti, Giddey con una tripla doppia da 20 punti, 13 rimbalzi e 11 assist, Buzelis con 20 punti e LaVine con 18. Infine, ecco il successo per 124-112 di Atlanta su New Orleans. I Pelicans hanno un McCollum da 29 punti e un Missi in doppia doppia con 23 punti e 12 rimbalzi, ma non bastano, perché dall'altra parte Hunter e Johnson combinano per 41 punti. Decisivo anche l'apporto di Young (12 punti e 15 assist) e Capela (9 punti e 17 rimbalzi).

