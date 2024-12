Nba, Cleveland stende Boston. Houston ha la meglio di Okc

Milano, 2 dicembre 2024 - Il big match della notte Nba se lo aggiudica Cleveland, che si prende la rivincita nei confronti di Boston. I Cavaliers festeggiano il successo interno per 115-111 grazie soprattutto ai 35 punti di Mitchell, che ne realizza 20 nel solo ultimo quarto, trascinando così i suoi alla rimonta da -12. Importante anche l'apporto di Garland, che chiude con un bottino di 22 punti e 8 assist. Ai Celtics, che dovevano fare a meno di Brown e White, invece non bastano i 33 punti di Tatum, i 24 di Pritchard e i 21 di Porzingis. Altra gara interessantissima quella fra Houston e Oklahoma City, vinta dai texani per 119-116 grazie al canestro di Brooks nel finale. I Rockets hanno 38 punti da VanVleet e la doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi (oltre a 9 assist) di Sengun. Sul fronte Thunder da segnalare l'ennesima grande prova di Gilgeous-Alexander (32 punti) e la doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi di Hartenstein.

Trasferte fortunate per Lakers, Mavs e Trail Blazers

Successo in volata pure per i Lakers, che espugnano il parquet di Utah con il risultato di 105-104. I Jazz, giunti all'ottavo ko nelle ultime nove uscite, gestiscono male l'ultimo possesso a loro disposizione e consegnano così la vittoria agli avversari, guidati dalle doppie doppie di Davis (33 punti e 11 rimbalzi) e LeBron James (27 punti e 14 assist). Affermazioni "on the road" pure per i Dallas Mavericks in casa dei Portland Trail Blazers, al tappeto per 137-131 con il rientrante Doncic a far registrare una doppia doppia da 36 punti e 13 assist, e per i San Antonio Spurs, presi per mano da un Wembanyama da 34 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, e portati al successo per 127-125 sul campo dei Sacramento Kings, ai quali non sono sufficienti gli sforzi di DeRozan (28 punti), Sabonis (25 punti e 13 rimbalzi) e Fox (23 punti).

Gli altri risultati

I Los Angeles Clippers difendono il proprio fortino dall'assalto di Denver imponendosi per 126-122 grazie ad un Harden che sfiora la tripla doppia. L'ex Houston mette a referto 39 punti, 11 assist e 9 rimbalzi. Sugli scudi pure Powell, che firma 28 punti. Inutile per i Nuggets la tripla doppia da 28 punti, 14 rimbalzi e 11 assist di Jokic. A proposito di prestazioni monstre, i Toronto Raptors beneficiano della serata di grazia di Barrett (37 punti) e Barnes (23 punti, 10 rimbalzi e 9 assist), e hanno la meglio per 119-116 dei Miami Heat di un Herro da 31 punti. A completare il quadro dei risultati ecco Brooklyn Nets-Orlando Magic 92-100, Memphis Grizzlies-Indiana Pacers 136-121 e New York Knicks-New Orleans Pelicans 118-85.

