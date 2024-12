L’Olimpia paga le fatiche dell’Eurolega . Tortona firma il colpaccio al Forum

Senza energie dopo il colpaccio di Istanbul l’Olimpia paga dazio al Forum contro Tortona. I piemontesi espugnano Milano 94-98. Troppo brutti per essere veri in un primo tempo chiuso a -21, ma al ritmo di 5 partite in 9 giorni, qualche cosa per strada è comprensibile lasciarla. In un calendario senza tregua una battuta d’arresto anche comprensibile con il focus sia settato già sulla doppietta casalinga di Eurolega (mercoledì con la Stella Rossa, venerdì con Villeurbanne) fondamentale per dare una sterzata alla classifica. L’Olimpia si tiene cara la reazione della ripresa, altro segnale di crescita rispetto alle difficoltà delle settimane passate. Per Milano il più fresco è Armoni Brooks segnando 26 punti con 9/13 al tiro, buone note anche dalla novità Gillespie che esordisce in Italia con 8 punti. La partenza è firmata Tortona con i piemontesi scatenati con Vital e Gorham per il 5-15 dopo 4 minuti. Al 5’ arriva il primo canestro milanese di Gillespie, ma l’Armani non ha proprio energie tanto che con l’ennesima tripla di Gorham la Bertram si porta 7-23. A fine quarto gli ospiti sono ancora in gestione, mentre Milano trova spunti positivi di Brooks (17-31). Lo stesso porta Milano fino al 22-33, fino a quando tutto si inceppa di nuovo facendo scappare via Tortona sul 22-47 con Gorham già a quota 14 punti (viaggia a 5.9 punti).

All’intervallo sono addirittura 58 i punti segnati dal Derthona con una difesa di Milano in bambola. La reazione arriva alla ripresa del gioco, Mirotic inventa per il 10-0 di break che apre la rimonta sul 47-58. Tortona è solida, ritrova il controllo del match con Strautins tornando anche a +20, ma quando entra in ritmo Brooks l’EA7 torna ad accendersi fino al 66-77 del 30’. Un passo alla volta Milano rientra, Brooks è protagonista, poi con LeDay e Dimitrijevic in lunetta accorcia sull’80-84 al 34’ Il macedone sbaglia il tiro del pareggio, così Kuhse dà ossigeno ai suoi (82-87 al 36), ma l’Olimpia arriva proprio ad un passo con Mirotic (86-87). Non basta per chiudere il cerchio, è l’ex Kamagate a spegnere il fuoco della rimonta con un “2+1“ che decide i giochi (88-92).

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BERTRAM TORTONA 94-98 (17-31; 37-58; 66-77)