Virtus Bologna domina Pistoia e consolida il primato in classifica

Sarà una Pasqua serena per la Virtus. La formazione di Ivanovic domina la sfida di Pistoia e mette altri 2 punti nel proprio carniere. "Abbiamo disputato un’ottima partita – conferma coach Dusko Ivanovic – avevo visto Pistoia con Milano e aveva giocato bene, quindi dovevamo giocare con intelligenza e chiarezza in attacco e in difesa, cosa che abbiamo fatto". Virtus che consolida la testa della classifica. "Abbiamo ancora 3 partite, cerchiamo di confermarci, non lo so se alla fine sarà un vantaggio, faremo di tutto per vincere e chiudere primi. Sfida decisa nel primo quarto? Vero, dopo le prime battute abbiamo messo un grande divario, ma non pensavamo che fosse finita, sono molto contento perché i miei giocatori sono rimasti mentalmente in campo fino alla fine". Tra i migliori in campo Ante Zizic. "E’ stata una vittoria importante per noi. Abbiamo giocato con pazienza e aggressività fino alla fine, mantenendo sempre molto alta la nostra attenzione sulla sfida e centrato un successo che vale tanto". Tra i protagonisti della sfida anche Momo Diouf che conferma: "L’esperienza di questa stagione ci insegna che non dobbiamo sottovalutare nessuno, siamo stati bravi a giocare aggressivi e di squadra. La vittoria? Vale tanto per noi per mantenere il primo posto, ma ci sono avversarie vicine e dobbiamo essere bravi a continuare così".

Le altre gare: Milano-Cremona 118-83, Reggio Emilia-Napoli 89-86, Varese-Sassari 89-84, Treviso-Tortona 92-91, Trieste-Trento 88-94, Trapani-Venezia 110-100, Brescia-Scafati 86-72.

La classifica: Virtus Bologna e Trapani 40, Trento e Brescia 38, Olimpia Milano 36, Reggio Emilia 34, Trieste 32, Reyer Venezia 30, Tortona 28, Dinamo Sassari 24, Treviso 20, Varese 18, Cremona e Napoli 16, Scafati 12, Pistoia 10.