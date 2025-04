Derby Fortitudo-Rimini: Luca Vencato torna per il big match di Pasquetta al PalaDozza

Una distanza di 10 punti in classifica a sancire due percorsi differenti col medesimo obiettivo, ma pur sempre l’aria del derby sull’asse della via Emilia. Pasquetta sulle doghe del PalaDozza per Fortitudo e Rimini che domani alle 20,45 (diretta su RaiSport), conoscendo già i risultati dagli altri campi, si sfideranno per la 37esima giornata di A2, penultimo appuntamento di regular season prima dell’inizio della seconda fase: la Effe di coach Attilio Caja, reduce da tre sconfitte consecutive che hanno cambiato i connotati della propria classifica, chiuderà infatti con la trasferta di Livorno. Per quelle che sono le situazioni di entrambe le squadre, quello di domani sera sarà uno scontro che dirà tanto sul percorso futuro delle due compagini. Ma andiamo per grandi. Prima di tutto la notizia più rilevante arriva ancora una volta dall’infermeria fortitudina, con il ritorno a referto di Luca Vencato, che dopo l’infortunio occorso nella trasferta di Cento a fine febbraio (e la conseguente operazione chirurgica alla mano destra per via della frattura pluriframmentaria del terzo metacarpo) tornerà a disposizione di coach e compagni per il big match. Al di là di quello che potrà essere il suo impiego e la sua condizione dopo quasi due mesi di stop, il graduale reintegro di un playmaker nel settore più deficitario è da considerarsi un plus. Poi ci sarà tempo di ritrovare la condizione ottimale, ma intanto un primo passo. Questo nel momento in cui in cabina di regia il solo Matteo Fantinelli sta facendo gli straordinari da mesi e, visto il prolungarsi del reintegro del lungodegente Gherardo Sabatini (tornato a sgambare con le giovanili), potrebbe necessitare di un sostegno nello stesso ruolo per tenere alti i giri della squadra. Vencato infatti aveva ben figurato prima dell’infortunio, ma la scure della sventura, sommata a un rendimento generale troppo altalenante, aveva reso il playmaking della Effe una vera incognita: con Alessandro Panni riadattato e un effetto domino sugli altri settori della squadra. Meno positiva è invece l’altra notizia che riguarda l’assenza di Pietro Aradori, già out nell’ultima trasferta contro Forlì e giocatore che serviva come l’aria per ridare smalto all’attacco dei biancoblù, specie dopo le cifre drammatiche del derby romagnolo della scorsa settimana. Ma al di là di qualsiasi considerazione su presenti e assenti in classe, a 80’ dalla fine della regular season non ci sono tanti risultati possibili per Bologna. Il nono posto in classifica, che pesa come un macigno se rapportato alle aspettative di inizio anno e alle dichiarazioni fatte in corso d’opera, in caso di sconfitta rischia di rompere il gioco, aprendo la strada ai play-in e a un percorso in salita nel caso di passaggio del turno.