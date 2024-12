L’analisi del coach: "Abbiamo avuto difficoltà nell’approccio e non siamo stati precisi». Banchi: "Merito agli avversari. Loro sono stati molto più cinici»

Al termine della gara che ha visto Brescia imporsi sulla Virtus è lapidario il commentato del del coan bianconero Luca Banchi "Merito ai nostri avversari – spiega il tecnico della V nera – che nel finale sono riusciti a ribaltare una gara che potevamo e dovevamo controllare. Abbiamo avuto qualche difficoltà nell’approccio e poi piano piano è crescita l’energia. Non sempre abbiamo avuto cinismo e precisione per tenere a distanza Brescia, che negli ultimi 3-4 possessi ha trovato i canestri che hanno dato loro un vantaggio che non siamo riusciti a colmare".

Questa analisi merita una contestualizzazione. Lo stop che Milano ha subito in casa ad opera di Tortona, con l’Olimpia che è sprofondata anche sul -25 prima di riprendersi, dimostra quanto sia complicato gestire contemporaneamente l’Eurolega e il campionato. La Leonessa ha avuto tutta la settimana per preparare questo incontro, mentre la V nera giovedì scorso era impegnata a Parigi e, quindi, ha avuto solo una mezza giornata di lavoro per studiare i lombardi e affrontare questa trasferta. In una situazione del genere la gestione dei giocatori diventa decisiva, soprattutto quando i punti di riferimento non sono più dei giovanotti. Questo potrebbe essere anche il motivo per cui la V nera si spegne sistematicamente nel finale. Spesso si dice che se ne può uscire con il lavoro, ma qui sembra davvero una frase fatta perché il tempo per allenarsi come si dovrebbe non c’è.