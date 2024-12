Basket, Serie A: Trento suona la nona sinfonia. Virtus e Olimpia ko

Bologna, 1° dicembre 2024 – Arriva anche la nona, armoniosa sinfonia della Dolomiti Energia Trentino che non fa sconti neppure al Basket Napoli, alla prima di Giorgio Valli sulla panchina dei partenopei: i ragazzi di coach Galbiati si sono imposti per 90-83 alla “Il T Quotidiano Arena”. Un successo su cui c’è la firma in calce di Anthony Lamb, miglior realizzatore della gara con 27 punti. Proprio una sua tripla, a meno di 3’ dalla fine, ha regalato la doppia cifra di vantaggio ai bianconeri che definitivamente spezzato il sostanziale equilibrio e messo le mani sui due punti. Bene nelle file trentine anche Myles Cale (17 punti) e Jordan Ford (13 punti), mentre a Napoli non sono bastati i 23 punti di Ben Bentil e i 18 di Leonardo Totè. Le principali sorprese di giornata ci sono invece le cadute di EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. L’Olimpia è stata battuta in casa 98-94 dalla Bertram Tortona, trascinata dai 27 punti di Tommy Kuhse. Lo scarto finale non racconta appieno quello che è stato il dominio per larghi tratti della compagine piemontese, capace prima di far scivolare Milano addirittura a -25 (24-49) nel corso del secondo quarto e poi hanno resistito al ritorno dei biancorossi, tenuti in piedi dai 26 punti di Armoni Brooks. Al fotofinish il ko patito dalla Virtus Bologna, piegata 98-97 al PalaLeonessa A2A di Brescia dalla Germani padrona di casa. Avanti di otto lunghezze all’alba della quarta frazione, i bianconeri felsinei sono stati rimontati dalle triple di Ivanovic che ha impattato il risultato sul 93-93. Nella volata conclusiva, poi, Jason Burnell ha guadagnato tre liberi per un fallo di Clyburn e ha convertito i due liberi del sorpasso definitivo. In evidenza per Brescia Burnell con 24 punti e Ivanovic con 22, mentre alla Virtus non sono bastati i 20 punti di Toko Shengelia. C’è invece la firma di Mfiondu Kabengele nel blitz dell’Umana Reyer Venezia in casa della Openjobmetis Varese: il lungo canadese ha contribuito all’86-77 finale con un bottino personale di 28 punti, 14 rimbalzi e 4 stoppate. Gli orogranata hanno preso in mano l’inerzia del match con il 27-12 messo a segno nel secondo quarto e poi ha cercato di tenere a distanza i padroni di casa. Bene anche la matricola Trapani Shark, che si è imposta dopo un tempo supplementare per 79-73 sulla Vanoli Cremona, al quinto ko di fila. Nell’overtime, i siciliani hanno alzato i giri del motore e hanno piazzato il colpo di reni vincente con i canestri di Horton, Notae, Galloway e Alibegovic (17 punti a testa). Sale a tre, invece, il numero dei ko consecutivi della Pallacanestro Trieste, sconfitta 98-86 sul campo della Dinamo Banco di Sardegna Sassari: grande protagonista del successo dei sardi è stato Giovanni Veronesi, autore di 24 punti con un notevole 6/11 nel tiro da tre punti. Infine, tutto fin troppo facile per la Unahotels Reggio Emilia che ha travolto la Givova Scafati 90-57 al termine di un match a senso unico: ancora privi del nuovo acquisto Kenneth Faried, gli emiliani si sono affidati a Cassius Winston (20 punti), il quale assieme ai lunghi Gombault e Faye ha fatto la voce grossa nell’arco dei 40’.