Vincent Valerio-Bodon: esordio promettente contro l'Olimpia Milano

Il palcoscenico era il meglio di quanto la pallacanestro italiana potesse offrire, l’Unipol Forum, sul palco c’era la storia del basket, l’Olimpia Milano: Vincent Valerio-Bodon non poteva desiderare esordio migliore nel nostro campionato. "Esordire contro Milano è stato un inizio forte – ammette Valerio-Bodon - perché parliamo di una delle migliori squadre in Italia e in Europa e se devo dire la verità all’inizio ero un po’ timoroso perché era un esordio importante, ma ho cercato di entrare in campo convinto giocando il più duro e forte possibile". Bodon si è scontrato per la prima volta con la pallacanestro europea ma ha dimostrato di non avere difficoltà ad adattarsi perché la sua è stata una prova decisamente positiva. "Se devo trovare delle differenze con la G-League – prosegue l’ala biancorossa - diciamo che in Italia c’è molta fisicità e i contatti sono molto più duri e infatti ho cercato di focalizzarmi molto sui rimbalzi e alla fine penso di aver fatto un buon lavoro. Il campionato italiano è di altissimo livello in Europa e per me è importante essere qui ed aiutare la squadra. Prima di venire ho sentito un po’ della situazione ma fino alla fine cercherò di dare il massimo per dare il mio contributo".

Peccato che Valerio-Bodon sia arrivato in maglia biancorossa quando ormai la stagione è compromessa con Pistoia che ha praticamente in piede in A2. Arrivare in un nuova squadra, inserirsi in un gruppo quando mancano poche giornate al termine del campionato e sapere che il risultato delle partite è ormai ininfluente non è facile, anzi, diciamo pure che per un giocatore è una situazione difficilissima da affrontare. "A dire la verità all’inizio non sentivo questo malessere – dice Valerio-Bodon - dopo la sconfitta contro Milano l’atmosfera era più pesante ma cerchiamo di mettere positività allenamento dopo allenamento e partita dopo partita cercando di scendere in campo con tutta l’energia che c’è nel gruppo, ci alleniamo con passione. La sensazione ovviamente non è delle migliori però cerchiamo di dare il meglio. La squadra e lo staff mi hanno accolto benissimo mi hanno raccontato cosa è successo nei mesi scorsi e qual è la situazione attuale e l’atmosfera che si percepisce. Lavoriamo per farci trovare pronti, non scendiamo in campo perché dobbiamo farlo ma con l’idea di voler vincere e competere".

Sabato sera Pistoia affronterà un altro pezzo di storia della pallacanestro, la Virtus Bologna e per Valerio-Bodon sarà un nuovo esordio, quello al PalaCarrara. "Mi aspetto che i tifosi ci diano una grossa mano – afferma Valerio-Bodon - la partita è difficile ma giochiamo in casa e ci può aiutare a livello mentale, loro daranno il massimo sugli spalti come noi lo daremo sul campo. Da quando sono arrivato ho avuto modo di visitare la città e di apprezzare le persone di Pistoia, ho girato molto, mi sono anche perso, e devo dire che mi piace molto vivere qui".

Maurizio Innocenti