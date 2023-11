Nba, peggior striscia di sconfitte di sempre per Detroit. Gallinari e Fontecchio battuti

Milano, 30 novembre 2023 - Record negativo nella notte Nba per Detroit, incappata nella 15esima sconfitta di fila. Non era mai successo ai Pistons di mancare la vittoria per così tante partite consecutive. Sono i Los Angeles Lakers gli ultimi in ordine cronologico a battere la formazione allenata da coach Monty Williams, giunta al 16esimo ko stagionale (a fronte di appena due affermazioni). I gialloviola, trascinati da un D'Angelo Russell da 35 punti e 9 assist e da un Anthony Davis da 28 punti, 16 rimbalzi e 3 stoppate, si impongono alla Little Caesars Arena per 133-107 e ottengono il successo numero 11. Sono 25 i punti messi a segno da LeBron James.

Sconfitte per gli azzurri

Fra le squadre più in forma del momento ecco Orlando, all'ottavo successo consecutivo. I Magic hanno la meglio per 139-120 dei Washington Wizards di Danilo Gallinari, che chiude a quota 6 punti in 12'. Il miglior marcatore della sfida è Franz Wagner, autore di 31 punti, mentre Cole Anthony e Jalen Suggs chiudono rispettivamente con 25 e 22 punti. Alla franchigia della capitale non bastano i 23 punti di Kyle Kuzma e i 22 di Deni Avdija. Battuta d'arresto anche per l'altro azzurro, Simone Fontecchio. La guardia di Utah parte di nuovo nel quintetto titolare, resta sul parquet 25 minuti e realizza 12 punti. I suoi Jazz però finiscono al tappeto a Memphis, con i Grizzlies a festeggiare per 105-91.

Gli altri risultati

Fra i grandi protagonisti della notte Nba c'è Nikola Jokic, che contro Houston fa registrare la 112ma tripla doppia di carriera. Per il serbo una prestazione da 32 punti, 10 rimbalzi e 15 assist, decisiva per sconfiggere i Rockets con il risultato di 134-124. I Denver Nuggets beneficiano, oltre che del rientro di Jamal Murray (16 punti per lui), anche della doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi di Michael Porter jr, mentre per le speranze dei texani non sono sufficienti i 26 punti di Jalen Green. Super prova anche per Zion Williamson: 33 punti, 8 rimbalzi e 6 assist per il lungo di New Orleans e i Pelicans stendono 124-114 i Philadelphia 76ers di un Tyrese Maxey da 33 punti. La miglior performance offensiva della notte porta la firma di De'Aaron Fox, che sigla 40 punti nella sconfitta per 131-117 dei suoi Sacramento Kings contro i Los Angeles Clippers, che hanno 34 punti da Kawhi Leonard e 26 da James Harden. A completare il quadro dei risultati, ecco il successo per 112-105 dei Toronto Raptors ai danni dei Phoenix Suns.

Leggi anche: Basket, i risultati delle coppe europee: Trento piega l'Aris grazie ad Ellis