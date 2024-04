Nba, Phila ritrova Embiid e batte i Thunder. Jokic indomabile

Milano, 3 aprile 2024 - Dopo oltre due mesi Philadelphia ritrova il suo leader, Embiid, e non a caso si impone per 109-105 contro Oklahoma City. L'Mvp della passata regular season, nonostante non sia ancora al meglio della condizione, mette a referto 24 punti in 29 minuti, compresi i liberi della staffa. Il miglior marcatore dei 76ers, privi per l'occasione di Maxey, è Kelly Oubre Jr., che chiude a quota 25. Ai Thunder, che dovevano fare i conti con le assenze di Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, non bastano i 22 punti di Holmgren. Il ko della formazione allenata da coach Daigneault consente ai Denver Nuggets di tornare in vetta alla Western Conference. I campioni in carica sconfiggono 110-105 i San Antonio Spurs. Sontuosa la prestazione di Jokic, che mette a referto una doppia doppia da 42 punti e 16 rimbalzi, mentre dall'altra parte Wembanyama sfiora la quadrupla doppia con 23 punti, 15 rimbalzi, 8 assist e 9 stoppate. Al secondo posto a Ovest, con il medesimo record dei Thunder, troviamo Minnesota, che batte 113-106 Houston grazie in particolar modo ai 25 punti di Reid. I Rockets, che hanno 26 punti da Green, vedono così allontanarsi la decima piazza, ossia l'ultima buona per la qualificazione al play-in.

Bene Warriors, Lakers e Kings

Già, perché Golden State conquista la vittoria contro Dallas. I Dubs, guidati dai 23 punti di Wiggins, fermano la corsa dei Mavericks, reduci da sette affermazioni consecutive. Inutili per i texani la tripla doppia da 30 punti, 12 rimbalzi e 11 assist di Doncic e i 27 punti siglati da Irving. Sorridono pure i Los Angeles Lakers, che espugnano Toronto con il risultato di 128-111. Russell e LeBron James combinano per 48 punti, mentre Davis fa registrare una doppia doppia da 21 punti e 12 assist. Per le speranze dei Raptors non sono sufficienti i 28 punti di Barrett. Cadono invece i Clippers sul parquet di Sacramento, che trionfa per 109-95. A prendersi la copertina per i Kings è il solito Sabonis, autore di una doppia doppia da 22 punti e 20 rimbalzi.

Milwaukee, che tonfo

Il risultato più sorprendente della notte Nba arriva da Washington, dove i locali hanno la meglio di Milwaukee per 117-113. I Bucks, al terzo passo falso nelle ultime quattro uscite, vengono mandati al tappeto dalla coppia Kispert-Avdija (50 punti), che rende vana la tripla doppia da 35 punti, 15 rimbalzi e 10 assist di Giannis Antetokounmpo. Tre punti in sei minuti per Gallinari. Ad approfittare della caduta della truppa allenata da coach Doc Rivers sono i Cleveland Cavaliers, vittoriosi per 129-113 a Utah e adesso meno lontani dalla seconda piazza della Eastern Conference. Importante successo in chiave playoff per Miami, che spera nell'accesso diretto alla post season. Gli Heat battono 109-99 i New York Knicks grazie ai 34 punti di Rozier e restano in scia di Indiana, attualmente sesta.

