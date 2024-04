Nba, Boston si assicura il miglior record. Booker e Flynn super

Milano, 4 aprile 2024 – Boston si assicura il miglior record al termine della regular season Nba. I Celtics infatti, dopo la nettissima affermazione ai danni di Oklahoma City, sono certi di chiudere davanti a tutti, avendo gare di vantaggio rispetto a Denver e Minnesota, che non possono più riprenderli. Prova dominante quella offerta dalla squadra di coach Mazzulla, che al TD Garden manda al tappeto la terza forza della Western Conference, imponendosi per 135-100. Il terzetto Porzingis-Tatum-Brown produce 74 punti (per il lettone anche 12 rimbalzi), mentre i Thunder pagano le assenze di Gilgeous-Alexander e Jalen Williams.

Minnesota prima a Ovest, altro crollo di Milwaukee

La già citata Minnesota infligge una batosta a Toronto, ko 133-85. I Timberwolves, di nuoto in testa a Ovest assieme ai Nuggets, hanno 28 punti da Edwards e 23 da Reid. Nuova, rovinosa, caduta per Milwaukee, che dopo aver perso a Washington cede il passo pure a Memphis. I Grizzlies festeggiano la vittoria in trasferta per 111-101, trascinati dai 35 punti di Jackson Jr., mentre i Bucks si leccano le ferite dopo il quarto passo falso nelle ultime cinque uscite. Ai locali, ancora privi di Lillard, non bastano la doppia doppia da 25 punti più 10 rimbalzi di Lopez e i 21 punti di Giannis Antetokounmpo. Sei minuti in campo per Gallinari, che mette a referto 2 punti.

Davis, Booker, Flynn e Banchero sugli scudi

Fra i protagonisti della notte c'è sicuramente Davis, che spinge i Los Angeles Lakers al colpo a Washington con una prestazione da 35 punti e 18 rimbalzi. I gialloviola, che beneficiano pure del contributo da 25 punti di LeBron James, hanno ragione degli avversari per 125-120, nonostante dall'altra parte Poole vada a bersaglio con 29 punti. Sono invece 40 quelli firmati da Booker in occasione dell'affermazione per 122-101 dei suoi Phoenix Suns contro i Cleveland Cavaliers. Con questo successo, la franchigia dell'Arizona entra in zona playoff, approfittando del ko di New Orleans contro Orlando. I Magic vincono 117-108 al termine di un match caratterizzato dal duello a suon di canestri fra McCollum, autore di una doppia doppia da 36 punti e 10 rimbalzi, e Banchero, che conclude la partita a quota 32 punti. La miglior prestazione offensiva della notte porta la firma di Flynn, che in Atlanta-Detroit scrive addirittura 50. Il suo apporto però non basta ai Pistons, dato che gli Hawks - presi per mano dal trio da 78 punti composto da Johnson (anche 11 assist), Hunter e Murray (pure per lui 11 assist) - conquistano il successo con il punteggio di 121-113.

Gli altri risultati

A completare il quadro dei risultati della notte Nba, ecco l'affermazione per 115-11 dei Brooklyn Nets ai danni degli Indiana Pacers e quella per 89-86 dei Portland Trail Blazers contro gli Charlotte Hornets.