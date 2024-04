Milan, Adli e Calabria: rinnovo per due. E Mike che fa? I dubbi di Maignan e lo spauracchio Bayern

Milano, 3 aprile 2024 – Prosegue la marcia di avvicinamento al match di sabato pomeriggio a San Siro contro il Lecce: a Milanello Tommaso Pobega e Simon Kjaer hanno anche oggi svolto un allenamento differenziato per recuperare al meglio dai rispettivi problemi fisici. Per la sfida casalinga contro i salentini, alla caccia di punti salvezza, Stefano Pioli non potrà fare affidamento su Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista ex Chelsea, infatti, sarà indisponibile per squalifica in quanto nel corso della gara in trasferta contro la Fiorentina si è fatto ammonire ed è così scattata la diffida.

Al suo posto, oltre all’ipotesi di spostare Pulisic puntando su Chukwueze come esterno destro, resta viva l’idea di avanzare Ismael Bennacer sulla linea della trequarti: l’algerino già in passato ha ricoperto questo ruolo e, in caso la scelta tattica si concretizzasse, al fianco di Tijjani Reijnders troverà nuovamente una maglia da titolare Yacine Adli.

Rinnovi

Proprio il francese tra i tanti rossoneri in aria di rinnovo e nei prossimi giorni è in programma un summit con il suo agente Sissoko per iniziare una trattativa per il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza nel 2026: sul piatto anche un adeguamento importante rispetto all’attuale ingaggio da 800mila euro. Ieri, invece, è toccato all’attaccante classe 2005 della Primavera Diego Sia rinnovare il suo contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2028: un traguardo meritato per una delle colonne della formazione di Ignazio Abate che, finora, in 37 presenze stagionali ha già realizzato 13 gol dopo che l'anno scorso, tra campionato, Coppa Italia e Youth League, aveva segnato 8 gol in 26 partite.

Il giocatore sul suo profilo Instagram ha festeggiato la firma con un post riportante la frase "Il sogno continua".

Anche l’agente di capitan Davide Calabria, il cui attuale contratto scadrà nel 2025, dovrà sedersi al tavolo con Furlani e Moncada per trovare la quadra sul rinnovo con tanto di miglioramento economico rispetto ai 2 milioni di euro d’ingaggio attuali. Resta in stallo la trattativa tra il club e Mike Maignan il cui contratto scade nel 2026: le parti si sono già incontrate e il portiere punta a raddoppiare il proprio stipendio rispetto agli attuali 2,8 milioni di euro mentre il Milan vorrebbe inserire dei bonus per integrare la somma dovuta al portiere nel nuovo accordo.

Il Bayern Monaco resta alla finestra non solo per l’estremo difensore francese ma anche per Theo Hernandez, anche lui in scadenza nel 2026: il Diavolo lo valuta 100 milioni di euro, attualmente il terzino percepisce uno stipendio da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione e, probabilmente, per rinnovare bisognerà aumentarlo ad almeno 6 milioni.

Derby sold out

Anche se mancano ancora diversi giorni al derby del 22 aprile, che potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri, non ci sarà vendita libera dei biglietti: il Milan, reduce da 5 ko nelle ultime stracittadine, si è tutelato per far sì che il fattore campo venga rispecchiato e i tifosi rossoneri hanno risposto presente riempiendo San Siro in vista della sfida per sostenere il Diavolo fino alla fine. Per i supporter interisti, dunque, saranno disponibili solo i 7.500 posti del solo settore ospiti: l’Inter, oggi a +14 sulla squadra di Pioli, potrebbe conquistare il tricolore nel giorno dello scontro diretto dopo il quale mancheranno solo 5 partite.

Se questo distacco dovesse restare invariato nelle prossime due gare, con una vittoria nel derby i nerazzurri potrebbero già festeggiare il 22 aprile a San Siro.