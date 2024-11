Morata e due Reijnders, il Milan domina l'Empoli e si regala un sorriso a San Siro 3-0

Milano, 30 novembre 2024 – Un bel Milan si regala un sabato sereno a San Siro dominando l'Empoli e conquistando il sesto successo in Serie A (3-0). Doppietta di Reijnders dopo la bella girata di Morata, senza mai soffrire davvero in difesa: per Paulo Fonseca tante, tantissime buone indicazioni nella nebbia che per quasi novanta minuti cela il match agli spettatori più in altura.

E’ variabile il disegno del tecnico portoghese, con Leao che gioca più seconda punta al fianco di Morata, complice una fase di non possesso che vede una difesa a 5 (Musah scala a destra) e Pulisic trequartista con alle spalle Fofana e Reijnders. E visto che il Milan trova tanti spazi in ripartenza, ecco che il modulo tiene, e tiene a lungo. Royal da braccetto è più sicuro (come accaduto a Madrid), Musah con la squadra bassa diventa prezioso in discesa così come Pulisic in mezzo, da sinistra gli inserimenti sono più comodi e all’Empoli riesce poco o nulla in avvio. Henderson in pressione sui mediani rossoneri non ha successo, ed è anzi il numero 29 di Fonseca a confermarsi ago della bilancia di questa squadra. Non a caso da due suoi recuperi nasce la rete del vantaggio al diciottesimo (pregevole anche il controllo da centravanti puro di Leao prima della girata di Morata), e il mancato raddoppio sciupato da Pulisic poco dopo con Morata a chiamare palla a gran voce libero a destra. Il resto sarà proscenio per l'olandese, che prima colpisce in girata a fine primo tempo, poi è elegante nella discesa che vale il tris nella ripresa. Tre punti fondamentali in classifica, qualche lampo di Leao e la certezza che quella rossonera sia una democrazia del gol, a spegnere qualsiasi critica sulle statistiche invididuali di Morata o dello stesso portoghese. Soprattutto, un fine settimana sereno, con la squadra ad accompagnare con le mani i cori della Sud dopo il fischio finale. Nulla di scontato per il Milan di questa stagione.